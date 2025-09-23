UP News : बिना अनुमति आइ लव मोहम्मद का जुलूस निकाल रहे 150 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, पुलिस ने रोका

Baghpat News बागपत जिले के रटौल में बिना प्रशासनिक अनुमति आइ लव मोहम्मद का जुलूस निकालकर धार्मिक नारेबाजी कर रहे लोगों को पुलिस ने रोक दिया। बिना अनुमति जुलूस निकालने के आरोप में पुलिस ने दो नामजद और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने चार आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।

संवाद सहयोगी, जागरण, खेकड़ा (बागपत)। रटौल क्षेत्र में बिना प्रशासनिक अनुमति आइ लव मोहम्मद का जुलूस निकालकर धार्मिक नारेबाजी कर रहे लोगों को पुलिस ने रोक दिया। इस मामले में पुलिस ने दो नामजद और 150 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने चार आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। जुलूस का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।

रटौल चौकी पर तैनात एसआइ सुजीत ने तहरीर में बताया कि वे रविवार रात पुलिसकर्मियों के साथ शांति व्यवस्था के लिए गश्त कर रहे थे। रात करीब आठ बजे मेन बाजार में पहुंचे तो सामने से मुस्लिम समाज के लोगों की भीड़ हाथ में पोस्टर लिए और धार्मिक नारेबाजी करते हुए आ रही थी। उन्होंने भीड़ को रोका और जुलूस निकालने का कारण पूछा तो वे और तेज आवाज में धार्मिक नारेबाजी करने लगे।

जुलूस का नेतृत्व हाजी यूनुस व हैदर कर रहे थे। पुलिस ने जुलूस को समाप्त कराया। कोतवाली प्रभारी प्रभाकर कैंतुरा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दो नामजद व 150 अज्ञात लोगों के विरुद्ध बिना अनुमति जुलूस निकालने का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने नामजद यूनुस, हैदर, सोएब और साजिद को गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली प्रभारी का कहना है कि बिना अनुमित जुलूस निकाल रहे लोगों पर बीएनएस की धारा 223 (लोकसेवक के विधिवत आदेश का उल्लंघन) के तहत मुकदमा दर्ज किया है।