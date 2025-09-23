Language
    सैलून पर लगाया 'आइ लव मोहम्मद' का पोस्टर, युवक के फाड़ने पर हुआ हंगामा, इस मामले में यह बोले- SP बागपत

    By Ashu Singh Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 09:14 PM (IST)

    Baghpat News बागपत में आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाने पर विवाद हो गया। एक सैलून संचालक ने यह पोस्टर लगाया था। आरोप है कि एक युवक ने इसे फाड़ दिया जिसके बाद हंगामा हुआ। पुलिस ने हस्तक्षेप कर स्थिति को शांत किया। एसपी सूरज कुमार राय ने आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की है।

    बागपत में दुकान पर लगाए गए पोस्टर के बारे में जानकारी देता शाकिब। जागरण

    जागरण संवाददाता, बागपत। ‘आइ लव मोहम्मद’ को लेकर बागपत में भी विवाद शुरू हो गया है। सैलून के बाहर संचालक ने ‘आइ लव मोहम्मद’ का पोस्टर लगा दिया। आरोप है कि इसे पड़ोस के दूसरे समुदाय के युवक ने फाड़ दिया तथा दुकान खाली कराने की धमकी दी। इसके विरोध में लोगों ने हंगामा किया। मौके पर पुलिस पहुंची और भीड़ को खदेड़ा। बाद में समझाकर लोगों को शांत किया। उधर, एसपी सूरज कुमार राय ने कहा कि सैलून संचालक ने अपनी दुकान पर पोस्टर लगाया था। इसमें कोई बुराई नहीं है। सभी लोग आपसी सौहार्द से रहें।

    कानपुर में चार सितंबर को ‘आइ लव मोहम्मद’ का बोर्ड लगाने पर हंगामा हुआ था। यह विवाद बागपत में भी पहुंच गया है। 21 सितंबर की देर शाम रटौल में बगैर अनुमति के ‘आइ लव मोहम्मद’ का जुलूस निकाला जा रहा था। पुलिस ने जुलूस को रोका तथा उसके आयोजक को नामजद करते हुए 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।

    वहीं, सोमवार रात बागपत के पांडव रोड पर सैलून के बाहर संचालक शाकिब ने ‘आइ लव मोहम्मद’ का पोस्टर लगा दिया। आरोप है कि इसका पता चलते ही पड़ोसी युवक ने पोस्टर फाड़ दिया। दोबारा पोस्टर लगाने पर मालिक को बोलकर दुकान खाली कराने की चेतावनी दी। इसके विरोध में मुस्लिम समाज के लोग हंगामा करने लगे। पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा।

    एआइएमआइएम के जिलाध्यक्ष हाफिज मुकर्रम ने कहा कि किसी के धर्म के बारे में गलत नहीं कहा गया। सभी को अपने धर्म को मानने की आजादी है। यहां पर सभी लोग एक-दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं। पोस्टर गलत फाड़ा गया है। एसपी सूरज कुमार राय का कहना है कि सैलून संचालक ने अपनी दुकान पर पोस्टर लगाया था। इसमें कोई बुराई नहीं है। सभी लोग आपसी सौहार्द से रहें।

    बिना अनुमति जुलूस निकालने पर शांतिभंग की आशंका में किया चालान

    संवाद सहयोगी, जागरण खेकड़ा (बागपत)। रटौल में रविवार रात करीब आठ बजे मेन बाजार में मुस्लिम समाज के लोगों की भीड़ हाथ में पोस्टर लिए और धार्मिक नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाल रही थी। आरोप है कि जब पुलिस ने भीड़ को रोका और जुलूस निकालने का कारण पूछा तो वे और तेज आवाज में धार्मिक नारेबाजी करने लगे।

    जुलूस का नेतृत्व हाजी यूनुस व हैदर कर रहे थे। जुलूस का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर भी प्रसारित हो रहा था। उपनिरीक्षक सुजीत कुमार ने दो नामजद और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम कराया था। पुलिस ने जुलूस का नेतृत्व कर रहे हाजी यूनुस और हैदर के अलावा सुएब व साजिद को गिरफ्तार कर लिया था। मंगलवार को पुलिस ने चारों का शांतिभंग होने की आशंका में चालान कर दिया जिन्हें एसडीएम कोर्ट से जमानत मिल गई। इसकी पुष्टि चौकी इंचार्ज संजय कुमार पुनिया ने की है।