सैलून पर लगाया 'आइ लव मोहम्मद' का पोस्टर, युवक के फाड़ने पर हुआ हंगामा, इस मामले में यह बोले- SP बागपत

Baghpat News बागपत में आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाने पर विवाद हो गया। एक सैलून संचालक ने यह पोस्टर लगाया था। आरोप है कि एक युवक ने इसे फाड़ दिया जिसके बाद हंगामा हुआ। पुलिस ने हस्तक्षेप कर स्थिति को शांत किया। एसपी सूरज कुमार राय ने आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की है।

जागरण संवाददाता, बागपत। ‘आइ लव मोहम्मद’ को लेकर बागपत में भी विवाद शुरू हो गया है। सैलून के बाहर संचालक ने ‘आइ लव मोहम्मद’ का पोस्टर लगा दिया। आरोप है कि इसे पड़ोस के दूसरे समुदाय के युवक ने फाड़ दिया तथा दुकान खाली कराने की धमकी दी। इसके विरोध में लोगों ने हंगामा किया। मौके पर पुलिस पहुंची और भीड़ को खदेड़ा। बाद में समझाकर लोगों को शांत किया। उधर, एसपी सूरज कुमार राय ने कहा कि सैलून संचालक ने अपनी दुकान पर पोस्टर लगाया था। इसमें कोई बुराई नहीं है। सभी लोग आपसी सौहार्द से रहें।

कानपुर में चार सितंबर को ‘आइ लव मोहम्मद’ का बोर्ड लगाने पर हंगामा हुआ था। यह विवाद बागपत में भी पहुंच गया है। 21 सितंबर की देर शाम रटौल में बगैर अनुमति के ‘आइ लव मोहम्मद’ का जुलूस निकाला जा रहा था। पुलिस ने जुलूस को रोका तथा उसके आयोजक को नामजद करते हुए 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।

वहीं, सोमवार रात बागपत के पांडव रोड पर सैलून के बाहर संचालक शाकिब ने ‘आइ लव मोहम्मद’ का पोस्टर लगा दिया। आरोप है कि इसका पता चलते ही पड़ोसी युवक ने पोस्टर फाड़ दिया। दोबारा पोस्टर लगाने पर मालिक को बोलकर दुकान खाली कराने की चेतावनी दी। इसके विरोध में मुस्लिम समाज के लोग हंगामा करने लगे। पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा।