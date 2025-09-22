कौशल्या नंदन ने तोड़ा शिवधनुष, जनक नंदिनी ने डाली प्रभु श्रीराम के गले में वरमाला

चुनार में रामलीला नाट्य समिति द्वारा धनुष यज्ञ की लीला का मंचन किया गया। महाराज जनक के स्वयंवर में कई राजा शिवधनुष तोड़ने में असफल रहे। प्रभु श्रीराम ने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए सहजता से धनुष तोड़ा जिससे त्रैलोक्य में खुशी छा गई। जनकनंदिनी सीता ने प्रभु श्रीराम के गले में वरमाला डाली।

जागरण संवाददाता, चुनार (मीरजापुर) । श्री राघवेंद्र रामलीला नाट्य समिति चुनार के तत्वावधान में रविवार की रात रामलीला मैदान पर धनुषयज्ञ की लीला का भव्य और प्रभावी मंचन हुआ। जनकपुरी में आयोजित इस स्वयंवर में महाराज जनक ने ऋषि विश्वामित्र के साथ प्रभु श्रीराम और लक्ष्मण को आमंत्रित किया।

