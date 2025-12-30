मेरठ और मुजफ्फरनगर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में दो को लगी गोली, गिरफ्तार
UP Police Encounter: मेरठ और मुजफ्फरनगर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। मेरठ में गोकशी करने वालों से हुई मुठभेड़ में एहसान नामक बदमाश पैर में गोल ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण रोहटा (मेरठ)। मेरठ-बड़ौत मार्ग पर हिंडन नदी पुल के निकट सोमवार देर रात सरूरपुर पुलिस और गोकशी करने वालों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक आरोपित पैर में गोली लगने से घायल हो गया। घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए। जहां से उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वही दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठा कर गन्ने के खेत मे घुसकर फरार हो गया। पुलिस ने घेराबंदी करते हुए आरोपित को मंगलवार की सुबह गिरफ्तार कर लिया।
थाना प्रभारी गौरव सिंह ने बताया कि वह सोमवार की देर रात खिवाई चौकी प्रभारी के साथ मेरठ-बड़ौत मार्ग पर हिंडन नदी पुल पर वाहन चेकिंग कर रहे थे। इसी बीच खिवाई की ओर से आ रहे दो युवक पुलिस को देख भागने लगे। पुलिस ने घेराबंदी की तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की एक गोली पैर में लगने से घायल हो गया। घायल की पहचान एहसान पुत्र जुल्फकार निवासी खिवाई के रूप में हुई।
वहीं दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठा सकते कर गन्ने के खेत में घुस कर फरार हो गया। घायल ने अपने फरार साथी का नाम नन्हें उर्फ नियाज पुत्र वाशी बताया। पुलिस ने घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपचार कराया जहां से उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया। गिरफ्तार आरोपित से 315 बोर के दो तमंचे मय जिंदा कारतूस बरामद हुए। उनके पास से गौकशी करने के लिए चाकू, छुरे, रस्सी, बोरा बरामद हुआ। पुलिस ने कस्बे में दबिश देकर फरार गोकुश को गिरफ्तार कर लिया। जिससे पुलिस पूछताछ करने में लगी हुई है।
मौके से पुलिस ने गौकशी में प्रयुक्त होने वाले औजारों के साथ एक 315 बोर का तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया, जिस पर उन्होंने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एहसान घायल हो गया।
मुठभेड़ में गोली लगने से तेल चोर गिरोह का बदमाश घायल
संवाद सूत्र, शाहपुर (मुजफ्फरनगर)। शाहपुर थाना पुलिस व बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से तेल चोर गिरोह का सक्रिय बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश के कब्जे से अवैध असलाह बरामद किया है।
सीओ बुढ़ाना गजेंद्र पाल सिंह ने बताया कि थाना पुलिस को सूचना मिली कि थाने का वांछित व वाहनों से तेल चोरी करने वाले गिरोह का सक्रिय सदस्य हापुड़ जनपद के थाना धौलाना के शेखपुर खिचारा निवासी शहजाद पुत्र खलील धनायन मार्ग पर गांव सोरम जाने वाली पुलिया पर खड़ा है।
सूचना पर पुलिस आरोपित को गिरफ्तार करने हेतु पहुंची तो आरोपित पुलिस को देखकर गांव सोरम की ओर जाने लगा। पुलिस ने जब उसका पीछे किया तो आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। जिसमें पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को स्थानीय सीएचसी पर भर्ती कराया। सीओ ने बताया कि घायल बदमाश के विरुद्ध कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस घायल बदमाश के अपराधिक इतिहास की जानकारी कर रही है।
