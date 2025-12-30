मुजफ्फरनगर में मकान में हुए भीषण विस्फोट के बाद 50 फीट दूर जाकर गिरा मलबा, शीशे चकनाचूर, मची अफरातफरी
Muzaffarnagar House Explosion : मुजफ्फरनगर की वसुंधरा कालोनी में एक मकान में आग लगने और सिलिंडर विस्फोट से लोग सहम गए। इसमें एक ही परिवार के तीन लो ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। वसुंधरा कालोनी में मकान में लगी आग और विस्फोट के बाद का मंजर देख लोग सहम गए। मकान की खिड़ी, दरवाजे और सीढियों के शीशे चकनाचूर होकर सड़क पर बिखर गए। विस्फोट में दो बेटों और मां की मौत हुई।
क्षतिग्रस्त मकान के सामने वाले मकान की रेलिंग का शीशा भी टूट गया। लोगों में अफरा-तफरी मच गई। क्षतिग्रस्त मकान में रखे तीनों सिलेंडर गैस से भरे थे, जबकि मकान की रसोई में पाइपलाइन से गैस की आपूर्ति है।
जिस मकान में आग लगी वह तीन मंजिला है। तीनों मंजिल पर पर्याप्त वेंटिलेशन नहीं हैं। लगभग 125 गज के मकान में तीसरी मंजिल तक जाने वाली सीढियों के फ्रंट पर शीशे लगे हैं। वहीं खिड़की, दरवाजों और रेलिंग शीशे की बनाई गई हैं। जब सिलेंडर में विस्फोट हुए तो मकान में लगा कांच चकनाचूर हो गया। कांच के टुकड़े 50 फीट चौड़ी सड़क पर दूर तक बिखर गए।
क्षतिग्रस्त मकान के सामने स्थित मकान मालिक रीना ने बताया कि उनके मकान की रेलिंग का शीशा भी टूटा है। जब पहला विस्फोट हुआ तो परिवार के सदस्य सड़क पर आए, तभी दूसरा विस्फोट हुआ। जिससे अपने घर में घुस गए। पड़ौसियों में अफरा-तफरी मच गई।
खिड़की से बाहर का नजारा देख दिल सहम गया। सड़क पर दूर तक जांच बिखरा पड़ा था। 100 नंबर पर फोन किया। जिसके बाद पुलिस की गाड़ियां मौके पर पहुंची। दूसरे पडाैसी जीत सिंह ने बताया कि मकान में विस्फोट बेहद भयावह था। विस्फोट से कान सुन हो गए। आपस की बातचीत भी समझ में नहीं आ रही थी। बताया कि विस्फोट से मकान की खिड़की और एसी की बाडी उखड़कर सड़क पर गिर गई।
रसोई में लगी है गैस पाइप लाइन
मकान में रखे तीन सिलिंडर में से एक गैस गीजर पर लगा था, जबकि दो भरे हुए रखे थे। हालांकि रसोई में गैस की पाइप लाइन लगी है। इसके बावजूद तीन सिलिंडर रखना और तीनों गैस से भरे होना, इसे लेकर लोग अचंभित हैं। वहीं पुलिस ने भी इस बिंदु को अपनी डायरी में दर्ज किया है।
वसुंधरा कालोनी में किराएदारों की भरमार
वसुंधरा कालोनी शहर की पाश कालोनी है। इस कालोनी में बड़ी संख्या में लोगों ने आवास बनाकर किराए पर दे रखे हैं। बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी इस कालोनी में रहते हैं। जिस मकान में विस्फोट हुआ यह भी तीन किराएदारों को दिया हुआ है।
