    मुजफ्फरनगर: मकान में लगी भीषण आग, तेज धमाकों के साथ फटे दो सिलिंडर; तीन लोगों की मौत

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 06:58 PM (IST)

    मुजफ्फरनगर के नई मंडी कोतवाली क्षेत्र स्थित वसुंधरा रेजीडेंसी में एक मकान में भीषण आग लगने से तीन लोगों की दुखद मौत हो गई। आग लगने के बाद दो गैस सिलिं ...और पढ़ें

    वसुंधरा रेजीडेंसी फेज थ्री में हादसे के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। नई मंडी कोतवाली क्षेत्र स्थित वसुंधरा रेजीडेंसी फेज थ्री स्थित एक मकान में भीषण आग लग गई। मकान में रखे गैस सिलिंडर भी तेज धमाके के साथ फटे। अग्निकांड से मकान में मौजूद एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति बचाव कार्य के दौरान झुलस गया।

    एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि वसुंधरा रेजीडेंसी के फेज थ्री स्थित भवन के सेकेंड फ्लोर पर मकान में आग लगी। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग बुझा ली गई है। मकान में तीन शव मिले हैं। शवों को पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया गया। वहीं, एक व्यक्ति बचाव कार्य के दौरान फंसने पर झुलस गया था। उसे अस्पताल भिजवाया गया है।

    आसपास के लोगों ने पुलिस को बताया कि मकान में पहले आग लगी, उसके बाद सिलिंडरों के फटने की आवाज आईं। मकान में दो सिलिंडर फटे। साथ ही मकान में अंगीठी भी जलने की जानकारी मिली है। जिन लोगों के शव मिले हैं, वह यहां किराये पर मकान में रह रहे थे। मृतकों में सुशीला पत्नी राममोहन, अमित गौड़ पुत्र राममोहन और नितिन पुत्र राममोहन हैं। अमित सहारनपुर की देवबंद तहसील में कानूनगो थे। यह परिवार मूल रूप से जिला शामली के बड़ा बाजार निवासी था। वे वसुंधरा कालोनी में किराए पर रह रहे थे।  