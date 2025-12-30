परीक्षा देने तमंचा लेकर पहुंचे बीफार्मा के छात्र को मेरठ पुलिस ने किया गिरफ्तार, हथियार लेकर आने का यह बताया कारण
मेरठ के दीवान इंस्टीट्यूट में बीफार्मा की परीक्षा देने आए एक छात्र को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया गया। छात्र ने बताया कि छात्रों से वर्चस्व को लेकर विव ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मेरठ। दीवान इंस्टीट्यूट में परीक्षा देने आए बीफार्मा के छात्र को तमंचा बरामद होने पर गिरफ्तार कर लिया गया। उसका कहना था कि छात्रों से वर्चस्व को लेकर विवाद चल रहा था। उसे आशंका थी कि परीक्षा केंद्र में उस पर हमला हो सकता है। पुलिस की चेकिंग के दौरान छात्र ने दीवान कालेज की पार्किंग में खड़ी कार के अंदर तमंचा छिपा दिया था। पुलिस ने चेकिंग के दौरान तमंचा बरामद कर लिया।
खरखौदा क्षेत्र निवासी विकास त्यागी फफूंडा रोड स्थित एनके विहार कालेज से बीफार्मा की पढ़ाई कर रहा है। साथ ही उत्तराखंड में एक निजी कंपनी में नौकरी भी करता है। सोमवार को विकास दिल्ली हाईवे स्थित दीवान इंस्टीट्यूट में बीफार्मा की परीक्षा देने आया था।
इसी बीच कालेज के कुछ छात्रों ने पुलिस को सूचना दी। बताया गया कि विकास तमंचा साथ लेकर आया है। तत्काल ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही विकास ने तमंचा अपनी कार में छिपा दिया। उसकी कार दीवान कालेज की पार्किंग में खड़ी हुई थी। पुलिस ने कार की तलाशी के दौरान तमंचा बरामद कर लिया।
यह भी पढ़ें- मुजफ्फरनगर: मकान में लगी भीषण आग, तेज धमाकों के साथ फटे दो सिलिंडर; तीन लोगों की मौत
एसओ अजय शुक्ला ने बताया कि विकास का कहना था कि कालेज में गुटबाजी के चलते उसकी रंजिश चल रही है। अपनी सुरक्षा के मद्देनजर ही तमंचा लेकर आया था। यह तमंचा उसने कहां से खरीदा है। इसकी भी विस्तार से जानकारी जुटाई जा रही है।
एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि छात्र को तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। छात्र को तमंचा बेचने वाले की भी जानकारी जुटाई जा रही है। इस बाबत दीवान इंस्टीट्यूट के प्रवक्ता यालिश हाशमी से प्रयास के बाद भी बात नहीं हो पायी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।