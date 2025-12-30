जागरण संवाददाता, मेरठ। दीवान इंस्टीट्यूट में परीक्षा देने आए बीफार्मा के छात्र को तमंचा बरामद होने पर गिरफ्तार कर लिया गया। उसका कहना था कि छात्रों से वर्चस्व को लेकर विवाद चल रहा था। उसे आशंका थी कि परीक्षा केंद्र में उस पर हमला हो सकता है। पुलिस की चेकिंग के दौरान छात्र ने दीवान कालेज की पार्किंग में खड़ी कार के अंदर तमंचा छिपा दिया था। पुलिस ने चेकिंग के दौरान तमंचा बरामद कर लिया।

खरखौदा क्षेत्र निवासी विकास त्यागी फफूंडा रोड स्थित एनके विहार कालेज से बीफार्मा की पढ़ाई कर रहा है। साथ ही उत्तराखंड में एक निजी कंपनी में नौकरी भी करता है। सोमवार को विकास दिल्ली हाईवे स्थित दीवान इंस्टीट्यूट में बीफार्मा की परीक्षा देने आया था।

इसी बीच कालेज के कुछ छात्रों ने पुलिस को सूचना दी। बताया गया कि विकास तमंचा साथ लेकर आया है। तत्काल ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही विकास ने तमंचा अपनी कार में छिपा दिया। उसकी कार दीवान कालेज की पार्किंग में खड़ी हुई थी। पुलिस ने कार की तलाशी के दौरान तमंचा बरामद कर लिया।