मेरठ और आसपास के जिलों की बड़ी खबरें, जो 30 दिसंबर 2025 की शाम तक सुर्खियों में रहीं

जागरण टीम, मेरठ। मेरठ और आसपास जिलों में आज कई प्रमुख मामले चर्चा में हैं। यहां हम आपको ऐसी ही बड़ी खबरों को कम शब्दों में बताने जा रहे हैं। महिलाओं से लूट का राजफाश, महिला समेत चार गिरफ्तार बुलंदशहर : जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में 11 मील पर 27 दिसंबर की रात नौ बजे दो महिलाओं से हुई लूट की घटना का पुलिस ने राजफाश कर दिया है। पुलिस चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक महिला भी शामिल है। आरोपित शमशुदुआ व सालिम उर्फ गोलू जहांगीराबाद के मुहल्ला कायस्थवाड़ा के हैं, जबकि हारिश उर्फ समीर और नन्ही पत्नी अलीम दिल्ली के रहने वाले हैं। इनके पास से चाकू, आभूषण, बाइक और एक स्कार्पियो बरामद हुई है। पुलिस ने आरोपितों का चालान कर दिया है।

बंदरों के हमले से बुजुर्ग की मौत बागपत : गांव फतेहपुर चक में 60 वर्षीय रोहताश गिरी अपने घर की छत पर धूप में बैठे थे। इसी दौरान बंदरों के झुंड ने उन पर हमला कर दिया। वह घायल हो गए। जान बचाने के लिए छत से सीढ़ियों की ओर दौड़े तो पैर फिसलने से गिर गए। उपचार के लिए मेरठ अस्पताल ले जाते समय उनकी रास्ते में मौत हो गई।

गैंग्स्टर ने पुलिस-प्रशासन से जताया खतरा, फंदा दिखाते वीडियो वायरल शामली : गैंग्स्टर फिरोज खान ने पुलिस-प्रशासन से जान का खतरा बताकर एक वीडियो प्रसारित किया है, जिसमें वह फंदा दिखा रहा है। वीडियो में फिरोज कह रहा है कि उसका एनकाउंटर हो सकता है, उसे परेशान किया जा रहा है। उसकी संपत्ति भी कुर्क कर ली गई है, अब गिरफ्तारी का प्रयास है। उसने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया है, लेकिन पुलिस वाले उसे मानने से मना कर रहे हैं। उसने कहा कि यदि उसे कुछ होता है, तो इसका जिम्मेदार पुलिस-प्रशासन होगा। वहीं, कुछ दिन पहले गैंग्स्टर फिरोज की 30 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई थी, जबकि उस पर 21 मुकदमे दर्ज हैं।

उद्यमी को डराने का आरोप, लघु उद्योग भारती ने एसडीए उपाध्यक्ष से इस्तीफा मांगा सहारनपुर: सहारनपुर विकास प्राधिकरण (एसडीए) पर उद्यमी विरोधी रवैये के गंभीर आरोप लगाते हुए लघु उद्योग भारती ने उपाध्यक्ष से इस्तीफा देने की मांग की है। संगठन का आरोप है कि उसके सदस्य उद्यमी आदेश बिंदल की 15 वर्ष पुरानी फैक्ट्री को अवैध बताकर गलत ढंग से ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया गया है, ताकि दिल्ली रोड पर एसडीए द्वारा विकसित की जा रही कालोनी के बीच में आ रहे उनके 1050 गज के प्लाट को दबाव बनाकर सस्ते सरकारी रेट पर हासिल किया जा सके।