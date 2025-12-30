मेरठ और आसपास के जिलों की बड़ी खबरें, जो 30 दिसंबर 2025 की शाम तक सुर्खियों में रहीं
जागरण टीम, मेरठ। मेरठ और आसपास जिलों में आज कई प्रमुख मामले चर्चा में हैं। यहां हम आपको ऐसी ही बड़ी खबरों को कम शब्दों में बताने जा रहे हैं।
महिलाओं से लूट का राजफाश, महिला समेत चार गिरफ्तार
बुलंदशहर : जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में 11 मील पर 27 दिसंबर की रात नौ बजे दो महिलाओं से हुई लूट की घटना का पुलिस ने राजफाश कर दिया है। पुलिस चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक महिला भी शामिल है। आरोपित शमशुदुआ व सालिम उर्फ गोलू जहांगीराबाद के मुहल्ला कायस्थवाड़ा के हैं, जबकि हारिश उर्फ समीर और नन्ही पत्नी अलीम दिल्ली के रहने वाले हैं। इनके पास से चाकू, आभूषण, बाइक और एक स्कार्पियो बरामद हुई है। पुलिस ने आरोपितों का चालान कर दिया है।
बंदरों के हमले से बुजुर्ग की मौत
बागपत : गांव फतेहपुर चक में 60 वर्षीय रोहताश गिरी अपने घर की छत पर धूप में बैठे थे। इसी दौरान बंदरों के झुंड ने उन पर हमला कर दिया। वह घायल हो गए। जान बचाने के लिए छत से सीढ़ियों की ओर दौड़े तो पैर फिसलने से गिर गए। उपचार के लिए मेरठ अस्पताल ले जाते समय उनकी रास्ते में मौत हो गई।
मेट्रो यार्ड में चोरी करने वाले पांच सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार
मेरठ : दौराला थाना पुलिस ने सिवाया स्थित मेट्रो यार्ड में चोरी करने वाले पांच सिक्योरिटी गार्डों को गिरफ्तार किया है। पांचों आरोपितों की निशानदेही पर चोरी के माल से लदा एक पिकअप व एक कैंटर बरामद किया है। पकड़े गए पांचों आरोपितों में चार उत्तराखंड व फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं। जबकि एक आरोपित पाबली खास का है। पुलिस फरार दो कबाड़ियों की तलाश में जुटी है।
ब्रांडेड कंपनी का लेबल लगा नकली माल बेचने वाले पांच गिरफ्तार
मेरठ : लिसाड़ी गेट थाना पुलिस और सर्विलांस टीम ने ब्रांडेड कंपनी का लेबल लगाकर नकली गैस चूल्हा व अन्य घरेलू सामान बेचने वाले पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपितों से एक करोड़ रुपये का माल बरामद किया है। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से एक महिंद्र कैंटर भी बरामद किया है। पुलिस आरोपितों से जुड़े लोगों की तलाश में जुटी है। आरोपित दिल्ली से माल लाकर यहां लेबल लगाकर मुजफ्फरनगर में सप्लाई करते थे।
गैंग्स्टर ने पुलिस-प्रशासन से जताया खतरा, फंदा दिखाते वीडियो वायरल
शामली : गैंग्स्टर फिरोज खान ने पुलिस-प्रशासन से जान का खतरा बताकर एक वीडियो प्रसारित किया है, जिसमें वह फंदा दिखा रहा है। वीडियो में फिरोज कह रहा है कि उसका एनकाउंटर हो सकता है, उसे परेशान किया जा रहा है। उसकी संपत्ति भी कुर्क कर ली गई है, अब गिरफ्तारी का प्रयास है। उसने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया है, लेकिन पुलिस वाले उसे मानने से मना कर रहे हैं। उसने कहा कि यदि उसे कुछ होता है, तो इसका जिम्मेदार पुलिस-प्रशासन होगा। वहीं, कुछ दिन पहले गैंग्स्टर फिरोज की 30 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई थी, जबकि उस पर 21 मुकदमे दर्ज हैं।
उद्यमी को डराने का आरोप, लघु उद्योग भारती ने एसडीए उपाध्यक्ष से इस्तीफा मांगा
सहारनपुर: सहारनपुर विकास प्राधिकरण (एसडीए) पर उद्यमी विरोधी रवैये के गंभीर आरोप लगाते हुए लघु उद्योग भारती ने उपाध्यक्ष से इस्तीफा देने की मांग की है। संगठन का आरोप है कि उसके सदस्य उद्यमी आदेश बिंदल की 15 वर्ष पुरानी फैक्ट्री को अवैध बताकर गलत ढंग से ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया गया है, ताकि दिल्ली रोड पर एसडीए द्वारा विकसित की जा रही कालोनी के बीच में आ रहे उनके 1050 गज के प्लाट को दबाव बनाकर सस्ते सरकारी रेट पर हासिल किया जा सके।
तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से ट्रैक्टर चालक की मौत, ग्रामीणों ने हाईवे लगाया जाम
बिजनौर : मंगलवार सुबह नजीबाबाद-कोटद्वार हाईवे पर गांव जसवंतपुर उर्फ लुकादड़ी के सामने तेज रफ्तार डंपर ने आगे जा रही ट्रैक्टर-ट्राली में टक्कर मार दी। टक्कर में थाना नगीना देहात क्षेत्र के गांव शादीपुर निवासी ट्रैक्टर चालक राजवीर सिंह उर्फ मोनू की मौके पर ही मौत हो गई। खनन वाहन से हुए हादसे से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। सूचना पर एसडीएम शैलेंद्र कुमार सिंह और पुलिस क्षेत्र अधिकारी नितेश प्रताप सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों को कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत कराया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिजनौर भेज दिया।
उद्यमी मित्र ऐप किया लांच, उद्यमियों को प्रदूषण समेत व्यवस्था पर चेताया
मुजफ्फरनगर: फेडरेशन भवन में उद्यमी मित्र एप को लांच करने के साथ उसका का प्रशिक्षण दिया गया। डीएम उमेश मिश्रा ने कहा कि उद्योग क्षेत्र में साफ सफाई रखी जाए। इसके लिए स्वयं उद्यमी की जिम्मेदारी है। वहीं प्रदूषण को लेकर कड़े शब्दों में चेताया है। पालिका ईओ को निर्देश दिए कि उद्योगों से टैक्स वसूलने के बाद उसका 80 प्रतिशत पैसे उद्योग क्षेत्र की व्यवस्था पर खर्च किया जाएगा।
