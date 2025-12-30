बंदरों के झुंड ने किया हमला, बुजुर्ग की मौत, छत पर धूप सेंकते समय हुआ हादसा 

संवाद सूत्र, जागरण, रमाला (बागपत)। फतेहपुर चक गांव में बंदरों के बढ़ते आतंक ने एक बुजुर्ग की जान ले ली। छत पर धूप सेंक रहे 60 वर्षीय व्यक्ति पर बंदरों के झुंड ने अचानक हमला कर दिया।

बुरी तरह काटे जाने के बाद जान बचाने के लिए बुजुर्ग छत से सीढ़ियों की ओर दौड़े, लेकिन संतुलन बिगड़ने से वह गिर पड़े। सिर में गंभीर चोट लगने से वह बुरी तरह घायल हो गए। स्वजन उन्हें उपचार के लिए मेरठ ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद गांव में दहशत और आक्रोश का माहौल है।

ग्रामीणों के अनुसार गांव निवासी रोहताश गिरी मंगलवार दोपहर अपने मकान की छत पर बैठे थे। इसी दौरान अचानक कई बंदर छत पर आ गए और उन पर हमला कर दिया। बंदरों ने उन्हें कई जगह काट लिया।

हमले से घबराकर रोहताश गिरी जान बचाने के लिए नीचे उतरने को सीढ़ियों की तरफ भागे, लेकिन सीढ़ियों के पास पैर फिसलने से वह गिर पड़े। गिरने से उनके सिर में गंभीर चोट आई और वह मौके पर ही अचेत हो गए। स्वजन गंभीर हालत में उन्हें लेकर मेरठ के लिए रवाना हुए, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है।

पहले भी हो चुके हैं हमले ग्रामीणों का कहना है कि गांव में बंदरों का आतंक लंबे समय से बना हुआ है। इससे पहले भी कई लोग इनके हमलों में घायल हो चुके हैं। बंदरों के काटने से सोनिया, अन्नू, रीना, वेदवती, पर्दावन, आर्यन, माही और हर्ष सहित अन्य ग्रामीण घायल हो चुके हैं, जिनका इलाज कराया गया था।