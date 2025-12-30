Language
    New year की पार्टी करनी थी, इसलिए गार्डों ने दिन में दी ड्यूटी और रात को रैपिड डिपो में की लाखों की चोरी, पांच दबोचे  

    By Sushil Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 06:49 PM (IST)

    दौराला के सिवाया स्थित आरआरटीएस परियोजना के निर्माणाधीन डिपो में तीन लाख के सामान की चोरी हुई। पुलिस ने कबाड़ी समेत पांच सुरक्षा गार्डों को गिरफ्तार क ...और पढ़ें

    पुलिस गिरफ्त में आरोपित

    जागरण संवाददाता, मेरठ। दौराला के सिवाया स्थित आरआरटीएस परियोजना रैपिड के निर्माणाधीन डिपो में सोमवार की सुबह छह सुरक्षा गार्डों ने एक कबाड़ी के साथ मिलकर तीन लाख के सामान की चोरी की थी। पुलिस ने कबाड़ी और चार सुरक्षा गार्डों को गिरफ्तार कर चोरी का सामान बरामद कर लिया। दिन में ड्यूटी करके गए गार्डों ने ड्यूटी पर तैनात गार्डों की सहमति से रात को रैपिड डिपो पर धावा बोल दिया। चोरी का सामान बेचकर सभी गार्डों ने नये साल की पार्टी सेलिब्रेट करने का प्लान बनाया था।

    रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में एसएसपी डा. विपिन ताडा ने बताया कि मोदीपुरम के पुष्पा विहार कालोनी निवासी एलएंडटी आरआरटीएस परियोजना में एनसी ठेकेदार नंदलाल ने दौराला थाने में रैपिड के निर्माणाधीन डिपो से लोहे का सामान चोरी करने का मुकदमा कराया।

    24 घंटे में पर्दाफाश

    सुरक्षा गार्डों ने आरोप लगाया था कि बदमाश आए, उनको धमकी देकर सामान चोरी कर ले गए। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 24 घंटे में ही वारदात का पर्दाफाश कर दिया। रैपिड यार्ड पर रिंकू निवासी चकरपट्टी पिपरगांव फरुखाबाद, रमेश निवासी टागवलवाडी लीठाशाह चंपावत, धर्मेंद्र निवासी त्यूरी सलेमपुर नवाबगंज फरुखाबाद, मोनू निवासी नवाबगंज फरुखाबाद, राशिद और सोनू उर्फ सिद्धार्थ सुरक्षा गार्ड की नौकरी करते हैं।

    धर्मेंद्र, मोनू और रमेश दिन में नौकरी करते है। सोमवार की अल सुबह सोनू उर्फ सिद्धार्थ, राशिद और रिंकू ड्यूटी पर थे। दिन की ड्यूटी कर गए गार्ड धर्मेंद्र, मोनू और रमेश ने कबाड़ी सुहेल निवासी पावली खास कंकरखेड़ा के साथ मिलकर रैपिड डिपो पर धावा बोल दिया। ड्यूटी कर रहे सुरक्षा गार्डों की मिलीभगत से करीब तीन लाख कीमत का लोहा कंटेनर में भरकर ले गए। कबाड़ी सुहेल के घर पर खड़ा कर दिया।

    पुलिस ने घेराबंदी कर कबाड़ी सुहेल, सुरक्षा गार्ड रिंकू, रमेश, धर्मेंद्र और मोनू को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी का माल बरामद कर लिया। सुरक्षा गार्ड सोनू उर्फ सिद्धार्थ और राशिद अभी फरार चल रहे है। पूछताछ में बताया कि नये साल की पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए सभी ने मिलकर चोरी की घटना को अंजाम दिया था।