मेरठ और आसपास के जिलों की बड़ी खबरें, जो 27 दिसंबर 2025 की शाम तक सुर्खियों में रहीं

जागरण टीम, मेरठ। मेरठ और आसपास जिलों में आज कई प्रमुख मामले चर्चा में हैं। यहां हम आपको ऐसी ही बड़ी खबरों को कम शब्दों में बताने जा रहे हैं। लकड़ी माफिया ने किया वन कर्मियों पर हमला, आरोपित को छुड़ा ले गए बिजनौर : चांदपुर में वन कर्मियों ने आरक्षित वन क्षेत्र में चोरी से लकड़ी काटते दो युवकों को पकड़ लिया। कैंप कार्यालय से एक युवक वन कर्मियों को चकमा देकर भाग निकला। जबकि कुछ देर बाद पहुंचे कई लोगाों ने वन कर्मचारियों पर हमलाकर दूसरे युवक को भी छुड़ा कर अपने साथ ले गए। वनरक्षक की तहरीर पर पुलिस ने ग्राम सुजातपुर खादर निवासी अतुल पुत्र दारा सिंह व शिवकुमार पुत्र रामशरण को नामजद करते हुए पांच अज्ञात के के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

कार पेड़ से टकराई, दो सगे भाइयों समेत चार की मौत सहारनपुर : बेहट-शाकंभरी मार्ग पर शाम करीब पौने पांच बजे जसमोर बस अड्डे पर एक कार पेड़ से टकरा गई। दुर्घटना में कार सवार चार लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने लोगों की मदद से शवों को कार से बाहर निकाला। चारों शवों को बेहट सीएचसी ले जाया गया है।

नेशनल हाईवे पर चलती रोडवेज बस में लगी आग, यात्री बाल-बाल बचे बुलंदशहर: अलीगढ़ गाजियाबाद हाईवे पर सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में लालपुर गांव के पास सवारियों से भरी रोडवेज डिपो की बस में अचानक आग लग गई। आग लगते ही यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। बस में सवार 35 यात्रियों व चालक-परिचालक ने कूदकर जान बचाई। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। रोडवेज बस कौशांबी से अलीगढ़ जा रही थी। पुलिस शार्ट सर्किट के चलते बस में आग लगने की संभावना जता रही है।

किशोर को गोली मारने का लाइव वीडियो वायरल मेरठ : सरधना क्षेत्र में किशोर को गोली मारने का एक वीडियो सोशन मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोपित ने जान से मारने की नीयत से किशोर पर फायर किया था। हालांकि पीड़ित पक्ष ने तहरीर नहीं दी है। पुलिस ने भी अपनी तरफ से मुकदमा दर्ज नहीं किया। मामले को लेकर थाने में रात भर सेटिंग चली, जिसके बाद बिना कार्रवाई के ही आरोपित को थाने से छोड़ दिया गया। पुलिस आरोपित से तमंचा भी बरामद नहीं कर पाई है।

सरकारी भूमि में शव दफनाने को लेकर विवाद, डेढ़ घंटे तक रही तनातनी शामली : जलालाबाद में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मुस्लिम समाज के लोग शव को सिपुर्द-ए-खाक करने की तैयारी में जुटे थे। लेखपाल की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सरकारी भूमि बताते हुए शव को सिपुर्द-ए-खाक न करने की बात कही। जबकि मुस्लिम पक्ष के लोगों की ओर से भूमि को कब्रिस्तान की जगह बताया गया। पुलिस ने लोगों को समझाकर शांत किया और मंदिर के पास पड़ी खाली भूमि में शव को सिपुर्द-ए-खाक करने की बात कही। बजरंग दल के लोग मौके पर पहुंच गए। दोनों समुदाय के लोगों के बीच विवाद हुआ। इसके बाद पहले वाली भूमि में ही शव को सिपुर्द-ए-खाक कर किया गया।

छात्राओं के दो गुटों में मारपीट, वीडियो वायरल मेरठ : इंटरनेट मीडिया पर छात्राओं के दो गुटों के बीच मारपीट का एक 21 सेकेंड का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ छात्राएं आपस में मारपीट कर रही हैं। दो छात्राएं एक छात्रा के बाल पकड़कर लातों से पीट रही हैं। वीडियो के बैकग्राउंड में एक गाना भी बज रहा है। वीडियो दिल्ली-देहरादून हाईवे स्थित एमआइईटी कालेज का बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

गंगा एक्सप्रेसवे की मांग को लेकर सौंपे 1.34 लाख पोस्टकार्ड बिजनौर : भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के आह्वान पर गंगा एक्सप्रेसवे को बिजनौर से निकाले जाने की मांग को लेकर शनिवार को रैली निकाली गई। रैली में शामिल किसान सिर पर पोस्टकार्ड से भरी टोकरी लिए चल रहे थे। रैली में बीन, सारंगी और ढोल बजाते कलाकार चल रहे थे। बाद में इन किसानों ने मुख्य डाकघर पहुंचकर 1.34 लाख पोस्टकार्ड डाक अधीक्षक को सौंपे।