मेरठ और आसपास के जिलों की बड़ी खबरें, जो 27 दिसंबर 2025 की शाम तक सुर्खियों में रहीं
मेरठ और आसपास के जिलों में कई प्रमुख घटनाएँ सुर्खियों में रहीं। बिजनौर में लकड़ी माफिया ने वन कर्मियों पर हमला कर आरोपी को छुड़ाया। सहारनपुर में कार द ...और पढ़ें
जागरण टीम, मेरठ। मेरठ और आसपास जिलों में आज कई प्रमुख मामले चर्चा में हैं। यहां हम आपको ऐसी ही बड़ी खबरों को कम शब्दों में बताने जा रहे हैं।
लकड़ी माफिया ने किया वन कर्मियों पर हमला, आरोपित को छुड़ा ले गए
बिजनौर : चांदपुर में वन कर्मियों ने आरक्षित वन क्षेत्र में चोरी से लकड़ी काटते दो युवकों को पकड़ लिया। कैंप कार्यालय से एक युवक वन कर्मियों को चकमा देकर भाग निकला। जबकि कुछ देर बाद पहुंचे कई लोगाों ने वन कर्मचारियों पर हमलाकर दूसरे युवक को भी छुड़ा कर अपने साथ ले गए। वनरक्षक की तहरीर पर पुलिस ने ग्राम सुजातपुर खादर निवासी अतुल पुत्र दारा सिंह व शिवकुमार पुत्र रामशरण को नामजद करते हुए पांच अज्ञात के के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
कार पेड़ से टकराई, दो सगे भाइयों समेत चार की मौत
सहारनपुर : बेहट-शाकंभरी मार्ग पर शाम करीब पौने पांच बजे जसमोर बस अड्डे पर एक कार पेड़ से टकरा गई। दुर्घटना में कार सवार चार लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने लोगों की मदद से शवों को कार से बाहर निकाला। चारों शवों को बेहट सीएचसी ले जाया गया है।
यह भी पढ़ें- सहारनपुर में बड़ा हादसा, कार पेड़ से टकराई, दो सगे भाइयों सहित चार की मौत
नेशनल हाईवे पर चलती रोडवेज बस में लगी आग, यात्री बाल-बाल बचे
बुलंदशहर: अलीगढ़ गाजियाबाद हाईवे पर सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में लालपुर गांव के पास सवारियों से भरी रोडवेज डिपो की बस में अचानक आग लग गई। आग लगते ही यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। बस में सवार 35 यात्रियों व चालक-परिचालक ने कूदकर जान बचाई। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। रोडवेज बस कौशांबी से अलीगढ़ जा रही थी। पुलिस शार्ट सर्किट के चलते बस में आग लगने की संभावना जता रही है।
किशोर को गोली मारने का लाइव वीडियो वायरल
मेरठ : सरधना क्षेत्र में किशोर को गोली मारने का एक वीडियो सोशन मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोपित ने जान से मारने की नीयत से किशोर पर फायर किया था। हालांकि पीड़ित पक्ष ने तहरीर नहीं दी है। पुलिस ने भी अपनी तरफ से मुकदमा दर्ज नहीं किया। मामले को लेकर थाने में रात भर सेटिंग चली, जिसके बाद बिना कार्रवाई के ही आरोपित को थाने से छोड़ दिया गया। पुलिस आरोपित से तमंचा भी बरामद नहीं कर पाई है।
सरकारी भूमि में शव दफनाने को लेकर विवाद, डेढ़ घंटे तक रही तनातनी
शामली : जलालाबाद में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मुस्लिम समाज के लोग शव को सिपुर्द-ए-खाक करने की तैयारी में जुटे थे। लेखपाल की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सरकारी भूमि बताते हुए शव को सिपुर्द-ए-खाक न करने की बात कही। जबकि मुस्लिम पक्ष के लोगों की ओर से भूमि को कब्रिस्तान की जगह बताया गया। पुलिस ने लोगों को समझाकर शांत किया और मंदिर के पास पड़ी खाली भूमि में शव को सिपुर्द-ए-खाक करने की बात कही। बजरंग दल के लोग मौके पर पहुंच गए। दोनों समुदाय के लोगों के बीच विवाद हुआ। इसके बाद पहले वाली भूमि में ही शव को सिपुर्द-ए-खाक कर किया गया।
छात्राओं के दो गुटों में मारपीट, वीडियो वायरल
मेरठ : इंटरनेट मीडिया पर छात्राओं के दो गुटों के बीच मारपीट का एक 21 सेकेंड का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ छात्राएं आपस में मारपीट कर रही हैं। दो छात्राएं एक छात्रा के बाल पकड़कर लातों से पीट रही हैं। वीडियो के बैकग्राउंड में एक गाना भी बज रहा है। वीडियो दिल्ली-देहरादून हाईवे स्थित एमआइईटी कालेज का बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
गंगा एक्सप्रेसवे की मांग को लेकर सौंपे 1.34 लाख पोस्टकार्ड
बिजनौर : भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के आह्वान पर गंगा एक्सप्रेसवे को बिजनौर से निकाले जाने की मांग को लेकर शनिवार को रैली निकाली गई। रैली में शामिल किसान सिर पर पोस्टकार्ड से भरी टोकरी लिए चल रहे थे। रैली में बीन, सारंगी और ढोल बजाते कलाकार चल रहे थे। बाद में इन किसानों ने मुख्य डाकघर पहुंचकर 1.34 लाख पोस्टकार्ड डाक अधीक्षक को सौंपे।
यह भी पढ़ें- Ganga Expressway के लिए बीन, सारंगी और ढोल बजाते कलाकारों के साथ किसानों ने निकाली रैली, CM को भेजे 1.34 लाख पोस्टकार्ड
पंचायत में लड़की-लड़कों के स्मार्टफोन रखने व हाफ पैंट पहनने पर रोक
बागपत : एक बार फिर खाप चौधरियों ने बड़ौत में हुई पंचायत में बड़ा फैसला लिया है, जिसमें लड़की और लड़कों के स्मार्टफोन और हाफ पेंट पहनने पर बैन लगाने का निर्णय लिया गया है। मैरिज होम में शादी को लेकर भी आपत्ति जताई गई। यहीं नहीं चौधरियों का यह भी कहना है कि यदि कोई इनका उल्लंघन करता है कि आने वाले समय में कड़े फैसले लिए जाएंगे। शहर की पट्टी मेहर में देश खाप थांबा चौधरी ब्रजपाल के आवास पर खाप चौधरियों की पंचायत हुई।
यह भी पढ़ें- बागपत में युवक-युवतियों के मोबाइल रखने पर पाबंदी, हाफ पैंट पहनने पर भी रोक; क्यों लिया गया ये फैसला?
व्यापार में साझेदारी के नाम पर 36.8 लाख रुपये हड़पे, मुकदमा
बुलंदशहर: व्यापार में साझेदारी के नाम पर यमुनापुरम निवासी अमित गुप्ता से नयागांव चांदपुर निवासी दीपक ने 36.8 लाख रुपये ठग लिए। पीड़ित और उसकी शिक्षक पत्नी ने एसएसपी से शिकायत की तो नगर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। आरोप है कि आरोपित न असल रकम दे रहा और ना ही मुनाफा दे रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
लूट व डकैती करने वाले बदमाशों की खंगाली जाएगी कुंडली
मुजफ्फरनगर: जिले में लूट और डकैती के मामलों में शामिल रहे बदमाशों की कुंडली खंगाली जाएगी। इसको लेकर जनपद में विशेष अभियान चलाया जाएगा। पुराने मामले में शामिल रहे बदमाशों का सत्यापन कर उनकी कमाई का जरिए की भी जानकारी ली जाएगी। पहले सभी बदमाशों की सूची तैयार की जाएगी, इसके बाद सभी बदमाशों का सत्यापन होगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।