    Ganga Expressway के लिए बीन, सारंगी और ढोल बजाते कलाकारों के साथ किसानों ने निकाली रैली, CM को भेजे 1.34 लाख पोस्टकार्ड

    By Rajnarayan Kaushik Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 05:30 PM (IST)

    Bijnor News : भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक ने बिजनौर से गंगा एक्सप्रेसवे निकालने, कृषि विश्वविद्यालय और नजीबाबाद शुगर मिल की क्षमता वृद्धि की मांग को ...और पढ़ें

    Hero Image

    बिजनौर में सड़क पर बजते बीन के बीच डाकघर जाते किसान। जागरण

    जागरण संवाददाता, बिजनौर। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के आह्वान पर गंगा एक्सप्रेसवे को बिजनौर से निकाले जाने की मांग को लेकर शनिवार को रैली निकाली गई। रैली में शामिल किसान सिर पर पोस्टकार्ड से भरी टोकरी लिए चल रहे थे। रैली में बीन, सारंगी और ढोल बजाते कलाकार चल रहे थे। बाद में इन किसानों ने मुख्य डाकघर पहुंचकर 1.34 लाख पोस्टकार्ड डाक अधीक्षक काे सौंपे.

    यूनियन के शिवाजी नगर स्थित कार्यालय पर शनिवार काे पोस्टकार्ड अभियान का समापन हो गया। इसके बाद यूनियन के जिलाध्यक्ष नितिन कुमार सिरोही के नेतृत्व में किसानों और जनप्रतिनिधियों ने शहर में जागरूकता रैली निकाली। रैली मंडावर रोड, जज्जी चौक, शक्ति चौक, सिविल लाइन मार्ग से होती मुख्य डाकघर पहुंची। रैली में शामिल किसान अपने सिर पर टोकरी में पोस्टकार्ड रखकर चल रहे थे। वहीं रैली में कलाकार बीन, सारंगी आैर ढोल बजाते हुए चल रहे थे। मुख्य डाकघर पहुंचकर किसानों ने 1.34 पोस्टकार्ड डाक अधीक्षक को साैंपे।

    जिलाध्यक्ष नितिन सिरोही का कहना है कि यह पोस्टकार्ड अभियान अक्टूबर माह में शुरू किया गया था। पाेस्टकार्ड भेजकर मुख्यमंत्री से बिजनौर जनपद से गंगा एक्सप्रेसवे निकाले जाने, कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना और नजीबाबाद शुगर मिल की क्षमता वृद्धि की मांग की गई।

    अब तक भेजे गए पांच लाख पाेस्टकार्ड

    अक्टूबर माह से शुरू हुए इस अभियान का समापन शनिवार को हो गया। यूनियन की युवा इकाई के प्रदेशाध्यक्ष दिगंबर सिंह ने बताया कि इस अभियान को व्यापक जन समर्थन मिला। अब तक करीब पांच लाख पोस्टकार्ड मुख्यमंत्री को भेजे गए। उन्होंने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे आंदोलन को गति देेने के लिए अब इंटरनेट का इस्तेमाल करने के साथ-साथ युवाओं का सहयोग भी लिया जाएगा।

    आकर्षण का केंद्र रहे कलाकर

    रैली में बीन, सारंगी और ढोल बजाते चल रहे कलाकार आकर्षण का केंद्र रहे। बीन, और सारंगी वादन दल का नेतृत्व राकेश प्रधान ने किया। रैली में नितेंद्र प्रधान, वीर सिंह डबास, उदयवीर सिंह, नौबहार सिंह, विजयपाल सिंह, हुकम सिंह, समरपाल सिंह, नदीम शेख, डैनी चौधरी, समेत बड़ी संख्या में किसान और नागरिक मौजूद थे।