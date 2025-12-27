Language
    सहारनपुर में बड़ा हादसा, कार पेड़ से टकराई, दो सगे भाइयों सहित चार की मौत

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 05:50 PM (IST)

    सहारनपुर के बेहट शाकंभरी मार्ग पर जसमोर बस अड्डे के पास एक कार पेड़ से टकरा गई, जिससे भीषण हादसा हो गया। इस दुर्घटना में चार लोगों की दुखद मौत हो गई, ...और पढ़ें

    दुर्घटनाग्रस्त कार

    जागरण संवाददाता, बेहट (सहारनपुर)। बेहट शाकंभरी मार्ग पर स्थित जसमोर बस अड्डे के पास शाकंभरी से आ रही कार सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। दुर्घटना में कार सवार चारों श्रद्धालुओं की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। एंबुलेंस तथा पीआरवी की मदद से चारों शवों को सीएचसी बेहट लाया गया है। मृतकों में दो सगे भाई हैं। उनके मौसा की भी मौत हुई है। 

    शनिवार की शाम शाकंभरी से  लौट रहे लोगों की कार शाकंभरी मार्ग पर ही बेहट क्षेत्र में स्थित बस स्टैंड जसमोर पर खंभे से टकराकर पेड़ से टकरा गई। जिससे कार सवार चारों श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को सीएचसी लाई।

    मृतकों में एक की जेब से मिले आधार कार्ड पर जितेंद्र पुत्र रामस्वरूप निवासी ग्राम महमूदपुर तिवाई उर्फ सैयद माजरा थाना गागलहेड़ी सहारनपुर मिला। दो लोगों की शिनाख्त विजय और मनीष पुत्र मेम सिंह निवासी ग्राम तिड़फवा थाना चिलकाना सहारनपुर के रूप में हुई। जितेंद्र, मनीष और विजय के मौसा थे। बताया जाता है कि मनीष मुजफ्फराबाद में एक्स-रे अल्ट्रासाउंड सेंटर चलाता था, जबकि विजय का क्षेत्र के गांव मरवा में क्लीनिक है। चौथा मृतक सोनू निवासी मुजफ्फराबाद सहारनपुर है।

     