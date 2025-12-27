सहारनपुर में बड़ा हादसा, कार पेड़ से टकराई, दो सगे भाइयों सहित चार की मौत

जागरण संवाददाता, बेहट (सहारनपुर)। बेहट शाकंभरी मार्ग पर स्थित जसमोर बस अड्डे के पास शाकंभरी से आ रही कार सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। दुर्घटना में कार सवार चारों श्रद्धालुओं की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। एंबुलेंस तथा पीआरवी की मदद से चारों शवों को सीएचसी बेहट लाया गया है। मृतकों में दो सगे भाई हैं। उनके मौसा की भी मौत हुई है।

शनिवार की शाम शाकंभरी से लौट रहे लोगों की कार शाकंभरी मार्ग पर ही बेहट क्षेत्र में स्थित बस स्टैंड जसमोर पर खंभे से टकराकर पेड़ से टकरा गई। जिससे कार सवार चारों श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को सीएचसी लाई।