पंचायत ने लगाई लड़की और लड़कों के हाफपैंट पहनने और स्मार्टफोन रखने पर रोक, खाप चौधरियों ने लिया बड़ा फैसला

जागरण संवाददाता, बड़ौत (बागपत)। एक बार फिर खाप चौधरियों ने पंचायत कर बड़ा फैसला लिया है, जिसमें लड़की और लड़कों के स्मार्टफोन और हाफपैंट तक पर बैन लगाने का निर्णय गया है। मैरिज होम में शादी को लेकर भी आपत्ति जताई गई है। यहीं नहीं चौधरियों का यह भी कहना है कि यदि कोई इनका उल्लंघन करता है कि आने वाले समय में कड़े फैसले लिए जाएंगे। देशखाप चौधरियों ने राजस्थान में पंचायत लिए निर्णयों पर भी अपनी मुहर लगाई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लड़के-लड़कियों के स्मार्टफोन और हाफ पैंट पहनने पर बैन बड़ौत शहर की पट्टी मेहर में देश खाप थांबा चौधरी ब्रजपाल के आवास पर खाप चौधरियों की पंचायत हुई, जिसमें फैसला लिया गया है लड़के और लड़कियां एक समान हैं। लड़की और लड़कों के स्मार्टफोन रखने पर पाबंदी लगाई गई है। यहीं नहीं दोनों के हाफ पैंट पहनने पर भी बैन लगाया गया है, क्योंकि युवक-युवतियां हाफ पैंट पहनकर घरों से बाहर निकलते हैं जो समाज पर बुरा प्रभाव डालते हैं। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

18 साल से कम उम्र के बच्चों को फोन नहीं: पंचायत पंचायत में चौधरियों ने कहा कि 18 साल से कम उम्र के लड़की और लड़कों को फोन देना ठीक नहीं है। घर से लड़की पड़ोस में जाती है तो वह बिना फोन के जाएगी। आज मोबाइल से फायदे नहीं बल्कि नुकसान हो रहे हैं। सभी को अपनी परंपराओं को निभाना होगा। शादियों को लेकर यह भी फैसला लिया है कि विवाह गांव और घरों में ही होना ठीक है।