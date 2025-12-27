पंचायत ने लगाई लड़की और लड़कों के हाफपैंट पहनने और स्मार्टफोन रखने पर रोक, खाप चौधरियों ने लिया बड़ा फैसला
Baghpat News : बागपत के बड़ौत में देशखाप के चौधरियों ने महत्वपूर्ण पंचायत में लड़के-लड़कियों के स्मार्टफोन रखने व हाफपैंट पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया ह ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बड़ौत (बागपत)। एक बार फिर खाप चौधरियों ने पंचायत कर बड़ा फैसला लिया है, जिसमें लड़की और लड़कों के स्मार्टफोन और हाफपैंट तक पर बैन लगाने का निर्णय गया है। मैरिज होम में शादी को लेकर भी आपत्ति जताई गई है। यहीं नहीं चौधरियों का यह भी कहना है कि यदि कोई इनका उल्लंघन करता है कि आने वाले समय में कड़े फैसले लिए जाएंगे। देशखाप चौधरियों ने राजस्थान में पंचायत लिए निर्णयों पर भी अपनी मुहर लगाई।
लड़के-लड़कियों के स्मार्टफोन और हाफ पैंट पहनने पर बैन
बड़ौत शहर की पट्टी मेहर में देश खाप थांबा चौधरी ब्रजपाल के आवास पर खाप चौधरियों की पंचायत हुई, जिसमें फैसला लिया गया है लड़के और लड़कियां एक समान हैं। लड़की और लड़कों के स्मार्टफोन रखने पर पाबंदी लगाई गई है। यहीं नहीं दोनों के हाफ पैंट पहनने पर भी बैन लगाया गया है, क्योंकि युवक-युवतियां हाफ पैंट पहनकर घरों से बाहर निकलते हैं जो समाज पर बुरा प्रभाव डालते हैं। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
18 साल से कम उम्र के बच्चों को फोन नहीं: पंचायत
पंचायत में चौधरियों ने कहा कि 18 साल से कम उम्र के लड़की और लड़कों को फोन देना ठीक नहीं है। घर से लड़की पड़ोस में जाती है तो वह बिना फोन के जाएगी। आज मोबाइल से फायदे नहीं बल्कि नुकसान हो रहे हैं। सभी को अपनी परंपराओं को निभाना होगा। शादियों को लेकर यह भी फैसला लिया है कि विवाह गांव और घरों में ही होना ठीक है।
मैरिज होम में शादी होने के कारण रीति रिवाज ठीक से नहीं निभाए जाते हैं। वाट्सअप पर शादी के निमंत्रण कार्ड को स्वीकार करने का फैसला लिया। पंचायत में चौधरियों ने कहा कि इस फैसले को समाज हित को देखते हुए लागू किया जा रहा है। इन फैसलों को गांव-गांव एक अभियान के रूप में चलाया जाएगा। इस दौरान राजस्थान में लिए गए पंचायत के फैसले को भी सही ठहराया गया। इस अवसर पर देशखाप चौधरी पट्टी मेहर थांबा चौधरी ब्रजपाल सिंह, सुभाष चौधरी आदि मौजूद रहे।
