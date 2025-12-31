Year Ender 2025 : मेरठ रेंज में 336 पुलिस मुठभेड़, 371 बदमाश घायल, नौ को मार गिराया, 561 की गिरफ्तारी

जागरण संवाददाता, मेरठ। डीआइजी मेरठ रेंज कलानिधि नैथानी ने पुलिस कार्रवाई का वर्ष 2025 का लेखा-जोखा जारी किया है। इस रेंज में मेरठ, बागपत, हापुड़ और बुलंदशहर जिले शामि हैं। डीआइजी की पहल से आपरेशन संचार में चौकी व हल्का प्रभारियों को 562 सीयूजी नंबर दिए। ताकि आमजन अपनी समस्या को चौकी इंचार्ज को भी अवगत कराया जा सकें। आपरेशन त्रिनेत्र में रेंज के चारों जनपदों में 69391 कैमरे लगाए। साथ ही कावडं मार्ग पर 5540, आईपी कैमरे लगाए गए। आपरेशन पहचान में 28287 अपराधियों का सत्यापन किया। 447 को जिलाबदर, 47 की सम्पत्ति कुर्क हुई और 218 पर गैंग्स्टर लगाया की कार्रवाई की गई। 714 की थानों में हिस्ट्रीशीट खोली गई। चार आरोपितों पर रासुका की कार्रवाई की जा चुकी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें