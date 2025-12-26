Language
    मेरठ में दिखा शोले का सीन, वीरू बन टावर पर चढ़ी युवती; घंटों चले हाईवोल्टेज ड्रामे के बाद उतरी नीचे

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 01:46 PM (IST)

    मेरठ के मवी मीरा गांव में एक युवती 'शोले' के वीरू की तरह बिजली के टावर पर चढ़ गई। वह युवक से शादी करने की मांग कर रही थी जिससे वह प्यार करती थी। पुलिस ...और पढ़ें

    टावर पर चढ़ी युवती, उसके उतरने के बाद ले जाती पुलिस। 

    जागरण संवाददाता, मेरठ। दौराला क्षेत्र के ग्राम मवी मीरा में शुक्रवार सुबह अजीब नजारा देखने को मिला। युवक के परिवार के शादी के लिए तैयार न होने पर युवती फिल्म शोले के वीरू की तर्ज पर बिजली के टावर पर चढ़ गई। इससे अफरातफरी का माहौल हो गया। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। उसे उतारने के प्रयास शुरू हो गए। गनीमत रही कि युवती करंट की चपेट में नहीं आई।

    यह है मामला

    इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद लावड़ क्षेत्र के युवक और युवती में प्यार हो गया। दोनों ने एक दूसरे के फोन नंबर शेयर किए। दोनों की फोन पर लंबी बातें शुरू हो गई और शादी करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने परिवार के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। ग्रामीणों ने बताया कि दोनों का विवाह तय हो गया था, लेकिन किसी कारण से रिश्ता टूट गया।

    घने कोहरे के बीच टावर पर चढ़ी युवती

    रिश्ता टूटने से दुखी युवती शुक्रवार को घने कोहरे के बीच सुबह सात बजे मवी मीरा गांव के बाहरी छोर पर 33 हजार वोल्ट की लाइन के बिजली के टावर पर चढ़ गई। युवती को टावर पर देख कर आसपास के लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंच गई। तब युवती ने ऐलान किया कि अगर शादी नहीं हुई तो वह कूद कर जान दे देगी। वह अपने प्रेमी को बुलाने ओर शादी करने की मांग पर अड़ी हुई थी।

    पुलिस ने उस युवक को मौके पर बुलाया, जिससे शादी की मांग पर युवती अड़ी हुई थी। युवक के शादी करने के आश्वासन पर युवती दोपहर 12 बजे टावर से नीचे उतरी। पुलिस युवक व युवती को अपने साथ थाने ले गई, जहां दोनों पक्षों के बीच वार्ता चल रही है।