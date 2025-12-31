हैरान करने वाला मामला: कार में सवार होकर छोटी बहन ने बदमाशों से कराई बड़ी बहन और उसकी देवरानी के गहनों की लूट

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। जहांगीराबाद एवं स्वाट देहात पुलिस टीम ने तीन दिन पहले रौरा के पास कार सवार तीन महिलाओं से हुई लूट की घटना का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मामले में पीड़िता की छोटी बहन, उसके बेटे सहित चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपित छोटी बहन ने बड़ी बहन व उसकी देवरानी के जेवरात लूटने के दौरान खुद के जेवरात लुटवाने का ड्रामा किया था। आरोपितों के कब्जे से महिलाओं से लूटे गए गहने, कार-बाइक और दो चाकू बरामद किए है। कार में सवार मां-बेटा ने लूट का षड़यंत्र रचा था।

पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डा. तेजवीर सिंह ने बताया कि दिल्ली के थाना दयालपुर के मुस्तफाबाद भजनपुरा नेहरु विहार गली संख्या सात निवासी शगुफ्ता पत्नी शरीफ ने थाना जहांगीराबाद पर रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि 27 दिसंबर की रात वह अपनी छोटी बहन नन्हीं पत्नी अलीम अंसारी, देवरानी रूकसार, नन्हीं के बेटे हारिश उर्फ समीर पुत्र अलीम अंसारी और छह बच्चों के साथ जहांगीराबाद स्थित मायके से दिल्ली ससुराल के लिए जा रही थी।

कार हारिश चला रहा था। 11 मील पुलिस चौकी अंतर्गत रौरा गांव के पास कोहरा के चलते हारिश कार सड़क किनारे खड़ी कर शीशा साफ करने को रुका, इसी बीच वहां पहुंचे बदमाशों ने तीनों महिलाओं से गहने लूट की घटना को अंजाम दिया। मामले में एसएसपी ने जहांगीराबाद पुलिस के साथ स्वाट देहात टीम को भी लगाया था।

मंगलवार को पुलिस ने शमशुदुआ पुत्र इरशाद व गोलू उर्फ सालिम पुत्र मुश्ताक निवासी मुहल्ला कायस्थवाड़ा कस्बा व थाना जहांगीराबाद, हारिश उर्फ समीर पुत्र अलीम अंसारी और उसकी मां नन्हीं पत्नी अलीम अंसारी निवासी डी-104 नेहरू नगर थाना दयालपुर दिल्ली को गिरफ्तार किया। आरोपितों के कब्जे से पुलिस ने लूटे एक गले की माला, दो कंगन मोती जड़े, चार चूड़ी, एक कार-बाइक एवं दो अवैध चाकू बरामद किए।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि लूट की घटना का षड़यंत्र आरोपित एवं कार चालक हारिश और उसकी मां नन्हीं के द्वारा रचा गया था। पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि हारिश उर्फ समीर व आरोपित उसकी मां नन्हीं आपस में मां–बेटे हैं तथा पीड़िता शगुफ्ता आरोपित नन्हीं की बहन है।