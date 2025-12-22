Banke Bihari Mandir: ये बांकेबिहारी के भक्तों की आस्था है... सर्दी और कोहरे में भी मंदिर में भारी भीड़

संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन। ठिठुरनभरी सर्दी और कोहरे की चादर की चिंता किए बगैर देश के विभिन्न प्रांतों से श्रद्धालु रविवार को ठाकुर बांकेबिहारी के दर्शन के लिए पहुंच गए। रविवार की भोर से ही मंदिर आने वाले रास्तों पर भीड़ का दबाव बना दिखाई दिया। पुलिस ने श्रद्धालुओं को बैरियर लगाकर रोकना शुरू कर दिया।

बैरियर पर श्रद्धालुओं को रोके जाने से भीड़ का दबाव बढ़ने लगा और महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों की हालत बिगड़ने लगी। दुकानदारों ने बुजुर्ग श्रद्धालुओं को राहत देने के लिए दुकान पर बैठाया। राहत मिलती ही बुजुर्ग श्रद्धालुओं को आगे बढ़ाने में मदद भी करने लगे।

मंदिर के अंदर और बाहर गलियों में बना रहा भीड़ का दबाव ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में रविवार की सुबह श्रद्धालुओं की भीड़ दर्शन के लिए पहुंच गई। मंदिर के एंट्री पाइंट विद्यापीठ, जुगलघाट से लेकर मंदिर चबूतरे तक भीड़ का दबाव बना दिखाई दिया। मंदिर प्रांगण में माला-प्रसाद अर्पित करने के लिए श्रद्धालुओं का ठहराव व्यवस्था को बिगाड़ रहा था। माला प्रसाद अर्पित करने की होड़ में श्रद्धालुओं में आपाधापी के माहौल के साथ ठहराव बना रहा। मंदिर प्रांगण में भीड़ कम होती तो बाहर से श्रद्धालुओं को मंदिर में एंट्री मिलती। ऐसे में श्रद्धालुओं को घंटों मंदिर के बाहर भीड़ के दबाव में बाजार और गलियों में खड़े रहने पर मजबूर होना पड़ा।

पुलिस ने संभाली व्यवस्था, लेकिन नहीं सुधर सके हालात सुबह से शुरू हुआ ये सिलसिला दोपहर को राजभोग आरती के बाद मंदिर के पट बंद होने तक बना रहा। राजभोग के समय मंदिर के पट 20 मिनट के लिए बंद हुए तो श्रद्धालुओं की हालत खराब हो रही थी। पीछे से लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ में वृद्धि हो रही थी। दोपहर को मंदिर के पट बंद हुए तो हजारों श्रद्धालु दर्शन से वंचित रहे गए। ये श्रद्धालु मंदिर के आसपास ही डेरा डाले रहे। शाम को मंदिर के पट खुलने पर आराध्य के दर्शन किए।