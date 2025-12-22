Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Banke Bihari Mandir: ये बांकेबिहारी के भक्तों की आस्था है... सर्दी और कोहरे में भी मंदिर में भारी भीड़

    By Vipin Parashar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 07:32 AM (IST)

    ठिठुरन भरी सर्दी और कोहरे के बावजूद, वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। मंदिर के अंदर और बाहर गलियों में भीड़ का दबाव बना रह ...और पढ़ें

    Hero Image

    बांकेबिहारी मंदिर।

    संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन। ठिठुरनभरी सर्दी और कोहरे की चादर की चिंता किए बगैर देश के विभिन्न प्रांतों से श्रद्धालु रविवार को ठाकुर बांकेबिहारी के दर्शन के लिए पहुंच गए। रविवार की भोर से ही मंदिर आने वाले रास्तों पर भीड़ का दबाव बना दिखाई दिया। पुलिस ने श्रद्धालुओं को बैरियर लगाकर रोकना शुरू कर दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बैरियर पर श्रद्धालुओं को रोके जाने से भीड़ का दबाव बढ़ने लगा और महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों की हालत बिगड़ने लगी। दुकानदारों ने बुजुर्ग श्रद्धालुओं को राहत देने के लिए दुकान पर बैठाया। राहत मिलती ही बुजुर्ग श्रद्धालुओं को आगे बढ़ाने में मदद भी करने लगे।

    मंदिर के अंदर और बाहर गलियों में बना रहा भीड़ का दबाव

    ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में रविवार की सुबह श्रद्धालुओं की भीड़ दर्शन के लिए पहुंच गई। मंदिर के एंट्री पाइंट विद्यापीठ, जुगलघाट से लेकर मंदिर चबूतरे तक भीड़ का दबाव बना दिखाई दिया। मंदिर प्रांगण में माला-प्रसाद अर्पित करने के लिए श्रद्धालुओं का ठहराव व्यवस्था को बिगाड़ रहा था। माला प्रसाद अर्पित करने की होड़ में श्रद्धालुओं में आपाधापी के माहौल के साथ ठहराव बना रहा। मंदिर प्रांगण में भीड़ कम होती तो बाहर से श्रद्धालुओं को मंदिर में एंट्री मिलती। ऐसे में श्रद्धालुओं को घंटों मंदिर के बाहर भीड़ के दबाव में बाजार और गलियों में खड़े रहने पर मजबूर होना पड़ा।

    पुलिस ने संभाली व्यवस्था, लेकिन नहीं सुधर सके हालात

    सुबह से शुरू हुआ ये सिलसिला दोपहर को राजभोग आरती के बाद मंदिर के पट बंद होने तक बना रहा। राजभोग के समय मंदिर के पट 20 मिनट के लिए बंद हुए तो श्रद्धालुओं की हालत खराब हो रही थी। पीछे से लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ में वृद्धि हो रही थी। दोपहर को मंदिर के पट बंद हुए तो हजारों श्रद्धालु दर्शन से वंचित रहे गए। ये श्रद्धालु मंदिर के आसपास ही डेरा डाले रहे। शाम को मंदिर के पट खुलने पर आराध्य के दर्शन किए।

    नए वर्ष की शुरुआत तक श्रद्धालुओं की संख्या में रहेगी वृद्धि

    वर्ष के अंतिम दिनों और नए वर्ष का स्वागत ठाकुरजी बांकेबिहारी के दर्शन के साथ करने की योजना बनाकर श्रद्धालुओं ने वृंदावन में डेरा डालना शुरू कर दिया है। श्रद्धालुओं की संख्या में अब लगातार वृद्धि होने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में मंदिर ही नहीं शहर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ नियंत्रण, यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए पुलिस व प्रशासन को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है।

    यह भी पढ़ें- बांकेबिहारी मंदिर में भक्तों की भावनाएं आहत, ठाकुरजी को अर्पित नहीं हुआ श्रद्धालुओं का भोग-प्रसाद और माला

    यह भी पढ़ें- Banke Bihari Mandir: बांकेबिहारी मंदिर में नया नियम! अब भक्त अर्पित करेंगे ठाकुर जी को भोग

    यह भी पढ़ें- पांच सौ सालों में पहली बार बांकेबिहारी को नहीं लगा बालभोग, टूटी परंपरा

    यह भी पढ़ें- Banke Bihari Mandir: लंबी लाइन से एक घंटे में हुए ठाकुरजी के दर्शन, भारी भीड़ से बांकेबिहारी पर बिगड़े हालात