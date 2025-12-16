Banke Bihari Mandir: बांकेबिहारी मंदिर में नया नियम! अब भक्त अर्पित करेंगे ठाकुर जी को भोग

संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर की उच्चाधिकार प्रबंधन समिति की सोमवार को हुई बैठक में भी ठाकुर जी को देरी से बालभोग अर्पित करने का मामला गूंजा। तय हुआ कि नए वर्ष से अब ठाकुर बांकेबिहारी को श्रद्धालुओं की ओर से लगवाया जाएगा। प्रतिदिन श्रद्धालुओं को पूरे दिन में चार पहर के भोग का जिम्मा दिया जाएगा। इससे श्रद्धालुओं को भी भोगसेवा का मौका मिलेगा और व्यवस्था भी ठीक रहेगी।

हालांकि तब तक हलवाई को नियमित भुगतान के निर्देश दिए गए। आइआइटी रुड़की के विशेषज्ञों की रिपोर्ट पूरी न आ पाने के कारण अभी मंदिर के अंदर रेलिंग व्यवस्था करने पर निर्णय नहीं हो सका है। 15 फरवरी से मंदिर में ठाकुर जी के दर्शनों का सीधा प्रसारण भी होगा। इसके लिए मंदिर के अंदर और बाहर एलईडी लगाई जाएंगी।

उच्चाधिकार प्रबंधन समिति की बैठक में लिया गया निर्णय वृंदावन के शहीद लक्ष्मण सिंब भवन में स्थिति समिति के कार्यालय में हुई उच्चाधिकार प्रबंधन समिति की बैठक में ठाकुर जी को बालभोग देरी से अर्पित करने का मुद्दा गूंजा तो समिति अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश अशोक कुमार ने कहा कि एक जनवरी से आराध्य के भक्तों द्वारा प्रायोजित भोग ही ठाकुरजी को सुबह से शाम तक परोसा जाएगा। इसके लिए अनुमानित करीब एक लाख रुपये की धनराशि भोग प्रायोजित करने वाले श्रद्धालु को भुगतान करनी होगी। 24 दिसंबर को होने वाली समिति की बैठक धनराशि पर एक बार और मंथन होगा।

हर महीने खर्च होते हैं करीब 7 लाख रुपये शाम पांच बजे से हुई बैठक में अध्यक्ष ने कहा कि भोग में मंदिर फंड से हर माह करीब सात लाख रुपये का खर्च हो रहा है। उन्होंने कहा कि मंदिर कोष से ठाकुरजी के भोग में भी कई बार अनियमितताएं सामने आई हैं। वर्ष 2017 में एक वर्ष तक ठाकुरजी के भोग पर कुछ भी खर्चा नहीं हुआ। कोविडकाल में जब मंदिर बंद रहे, तब भोग में सामान्य दिनों से अधिक का खर्चा हो गया। इसकी जांच होगी। उन्होंने कहा कि मंदिर सीए की रिपोर्ट मिली है।

इसमें बताया गया कि पिछले करीब दो दशकों में सेवायतों द्वारा की गई अनियमितता और न्यायालय आदि के आदेश न मानने पर करीब साढ़े पांच करोड़ रुपये का अर्थदंड उन पर लगा, लेकिन यह अब तक जमा नहीं हो सका है। इसे अब वसूलने की योजना पर भी अमल होगा। मंदिर में श्रद्धालुओं को कतारबद्ध दर्शन कराने के लिए रेलिंग व्यवस्था के लिए पिछले दिनों आइआइटी रुड़की की टीम ने सर्वे किया था। अभी रिपोर्ट न मिलने के कारण रेलिंग पर कोई निर्णय नहीं हो सका है। अध्यक्ष ने कहा कि ठाकुरजी के दर्शन की लाइव स्ट्रीमिंग सुयोग्य मीडिया काे दी गई है, जो 15 फरवरी से मंदिर में निश्शुल्क रूप से काम करेगी।







सेवायत परिवारों को पेंशन पर आपत्ति बैठक में मंदिर सेवायतों को वृद्धावस्था, विधवा पेंशन व बच्चों की शिक्षा के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्ति पर आडीटर वाईके गुप्ता एंड कंपनी ने अनियमितता का आरोप लगाने का जिक्र भी किया गया। इसे व्यर्थ का खर्च बताया गया। हालांकि सेवायत सदस्यों ने इसे पारंपरिक रूप से सेवायतों का अधिकार बताते हुए लागू रखने की बात कही। मंदिर की सुरक्षा एजेंसी पर भी समीक्षा हुई। अध्यक्ष ने सुरक्षा एजेंसी के निधिवन राज मंदिर में भी सेवा देने पर आपत्ति जताई।





कोटा में मंदिर की भूमि अधिगृहण को बनाई कमेटी



ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर की राजस्थान के कोटा में 90 से 100 बीघा भूमि है। जिसके अभिलेख मंदिर प्रबंधन के पास मौजूद नहीं हैं। ऐसे में भूमि अधिगृहण व अभिलेखों को प्राप्त करने के लिए प्रबंध समिति ने उपजिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व पंकज वर्मा के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया है। वह राजस्थान जाकर पत्रावलियां संकलित कर भूमि अधिगृहण के क्षेत्र में कदम बढ़ाएगी।