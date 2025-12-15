Banke Bihari Mandir: ठाकुरजी को नहीं मिला बालभोग, सेवायत बोले; पहली बार टूटी परंपरा

जागरण संवाददाता, मथुरा। ठाकुर बांकेबिहारी को पहली बार बाल भोग ही नहीं लग सका है। जिस ठेकेदार को बाल भोग बनाने की जिम्मेदारी दी गई है, उसे पिछले माह का भुगतान ही नहीं किया गया। ऐसे में हलवाई बाल भोग बनाने ही नहीं पहुंचे और ठाकुर जी को बाल भोग नहीं लगाया जा सका। सेवायतों का कहना है कि पहली बार बाल भोग की परंपरा टूटी है। अब ठेकेदार से बात कर बाकी के भोग की व्यवस्था की गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शाम को उच्चाधिकार प्रबंधन समिति की बैठक में भी यह मुद्दा गूंजेगा।। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर उच्चाधिकार प्रबंधन समिति ने ठाकुर बांकेबिहारी के चार पहर का भोग तैयार करने की जिम्मेदारी ठेकेदार मयंक गुप्ता को दी है। मयंक गुप्ता हलवाइयों के माध्यम से ठाकुरजी के लिए सुबह बालभोग, दोपहर के राजभोग, शाम को उत्थापन भोग तथा रात्रि में शयन भोग तैयार करवाकर मंदिर के सेवा अधिकारी को सौंपते है और सेवा अधिकारी इसे ठाकुरजी को अर्पित करते है।