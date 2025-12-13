Banke Bihari Mandir: लंबी लाइन से एक घंटे में हुए ठाकुरजी के दर्शन, भारी भीड़ से बांकेबिहारी पर बिगड़े हालात

संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में शनिवार सुबह श्रद्धालुओं की संख्या में हुई वृद्धि ने हालात बिगाड़ दिए। मंदिर आने वाले रास्तों पर जब श्रद्धालुओं की भीड़ आगे बढ़ती दिखाई दी तो पुलिस ने व्यवस्था संभालने को बैरियर लगा दिए। बैरियर पर श्रद्वालु रोके तो पीछे से लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती रही और दवाब बनने लगा।

मंदिर में जैसे जैसे भीड़ कम होती बैरियर खोलकर श्रद्धालुओं को आगे बढ़ाया जाने लगा। बावजूद इसके मंदिर आने वाले रास्तों में भीड़ का दबाव अब भी बना हुआ है। भीड़ के बीच फंसे बुजुर्ग, बच्चों एवं महिलाओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

शनिवार को सुबह से बांकेबिहारी मंदिर में दर्शन को पहुंची भक्तों की भीड़ ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में शनिवार सुबह मंदिर खुला भी नहीं था, कि हजारों श्रद्धालु मंदिर के आसपास दर्शन को पहुंच गए। विद्यापीठ एवं जुगल घाट से मंदिर आने वाले रास्तों में भीड़ का दबाव बनने लगा तो पुलिस ने कमान संभाली। दोनों ही रास्तों में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ आगे बढ़ रही थी।