कोहरे से कोहराम! यूपी के चार जिलों में हुए भयानक हादसे, 14 लोगों की मौत से दहला प्रदेश

जागरण संवाददाता, लखनऊ। कोहरे के कारण यूपी के कई जिलों में सड़क हादसे हुए हैं। जिनमें 14 लोगों ने अब तक अपनी जानें गंवाई है और कई घायल हुए हैं। प्रदेश के मथुरा, बागपत, उन्नाव और बस्ती में कोहरे के चलते कई गाड़ियां हादसे का शिकार हुई हैं।

मथुरा में भीषण हादसे में कई वाहन टकराए, 4 की मौत सोमवार रात करीब 2 बजे यमुना एक्सप्रेस-वे पर आगरा से नोएडा जा रही लेन पर घने कोहरे के बीच तेज रफ्तार में दौड़ रहे कई वाहन आपस में टकरा गए। सात बसों और दो कारों में भीषण आग लग गई।कई लोग वाहनों के अंदर फंस गए, कुछ ने बसों से कूदकर अपनी जान बचाई। अब तक चार लोगों की मौत की पुष्टि हुई है।

दो दर्जन से अधिक घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दो मृतकों की पहचान हुई है। इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हृदय विदारक घटना का संज्ञान लिया है। उन्होंने मृतकों के स्वजन को पांच लाख रुपये सहायता देने और घायलों का बेहतर इलाज करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।