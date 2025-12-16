Language
    कोहरे से कोहराम! यूपी के चार जिलों में हुए भयानक हादसे, 14 लोगों की मौत से दहला प्रदेश

    By Sachin Sharma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 09:40 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश में कोहरे के कारण 4 जिलों में सड़क हादसे हुए हैं, जिनमें 14 लोगों की जान गई है और कई घायल हुए हैं। मथुरा, बागपत समेत 4 जिलों में कोहरे के ...और पढ़ें

    यूपी में बरपा कोहरे का कहर, 14 लोगों की मौत

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। कोहरे के कारण यूपी के कई जिलों में सड़क हादसे हुए हैं। जिनमें 14 लोगों ने अब तक अपनी जानें गंवाई है और कई घायल हुए हैं। प्रदेश के मथुरा, बागपत, उन्नाव और बस्ती में कोहरे के चलते कई गाड़ियां हादसे का शिकार हुई हैं।

    मथुरा में भीषण हादसे में कई वाहन टकराए, 4 की मौत

    सोमवार रात करीब 2 बजे यमुना एक्सप्रेस-वे पर आगरा से नोएडा जा रही लेन पर घने कोहरे के बीच तेज रफ्तार में दौड़ रहे कई वाहन आपस में टकरा गए। सात बसों और दो कारों में भीषण आग लग गई।कई लोग वाहनों के अंदर फंस गए, कुछ ने बसों से कूदकर अपनी जान बचाई। अब तक चार लोगों की मौत की पुष्टि हुई है।

    दो दर्जन से अधिक घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दो मृतकों की पहचान हुई है। इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हृदय विदारक घटना का संज्ञान लिया है। उन्होंने मृतकों के स्वजन को पांच लाख रुपये सहायता देने और घायलों का बेहतर इलाज करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।

    उन्नाव में बोल्डर से टकराई फार्च्यूनर, 4 लोगों की मौत

    उन्नाव में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर मंगलवार सुबह लगभग 6 बजे 100 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही फार्च्यूनर कार बांगरमऊ क्षेत्र में हवाई पट्टी पर रखे बोल्डर से टकराकर पलट गई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार के सभी एयरबैग खुल गए।

    हादसे में कार चला रहे युवक समेत चार की मौत हो गई। कोहरे के बीच कार चालक को झपकी लगने की आशंका है। सात मिनट बाद पहुंची पुलिस ने कार में फंसे लोगों को बाहर निकालकर सीएचसी पहुंचाया। डक्टर ने सभी को मृत घोषित कर दिया।

    बस्ती में बस-ट्रक की टक्कर में चार की मौत

    संतकबीरनगर से तीर्थनगरी अजमेर जा रही एक निजी यात्री बस ट्रक से भिड़ गई। इस हादसे में चार यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक लोग घायल हो गए।

    घायलों में कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसा कोतवाली बस्ती के बडेवन फोरलेन के पास सोमवार की आधी रात को हुआ।

    बागपत में हिंडन नदी में गिरी कार, हेड कांस्टेबल समेत दो की मौत

    मेरठ में दबिश देकर लौटते समय सोमवार देर रात कार बालैनी पुल से हिंडन नदी में गिर गई। उसमें सवार हेड कांस्टेबल समेत दो लोगों की मौत हो गई जबकि एक कांस्टेबल समेत तीन व्यक्ति घायल हो गए।

    बालैनीसिंघावली अहीर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची तो कार हिंडन नदी में एक छोर पर क्षतिग्रस्त मिली। कार से पुलिसकर्मी व अन्य लोगों को निकालकर नर्सिंग होम लेकर पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने राहुल व अजरुद्दीन को मृत घोषित कर दिया।

