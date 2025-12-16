कोहरा बना काल! आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर डिवाइडर से टकरायी फॉर्च्यूनर, चार लोगों की मौत

जागरण संवाददाता, उन्नाव। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर मंगलवार सुबह लगभग 6 बजे 100 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही फार्च्यूनर कार बांगरमऊ क्षेत्र में हवाई पट्टी पर रखे बोल्डर से टकराकर पलट गई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार के सभी एयरबैग खुल गए। हादसे में कार चला रहे युवक समेत चार की मौत हो गई। कोहरे के बीच कार चालक को झपकी लगने की आशंका है। सात मिनट बाद पहुंची पुलिस ने कार में फंसे लोगों को बाहर निकालकर सीएचसी पहुंचाया। डाक्टर ने एक-एककर सभी को मृत घोषित कर दिया। एक ही पहचान नहीं हो पाई है।

गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन निवासी 55 वर्षीय अशोक कुमार अग्रवाल अपने साथी गोविंदपुरी मोदीनगर निवासी 20 वर्षीय अभिनव अग्रवाल पुत्र सतीश अग्रवाल, यहीं के 25 वर्षीय आकाश अग्रवाल पुत्र विनोद अग्रवाल व एक अन्य के साथ फार्च्यूनर कार से लखनऊ जा रहे थे।

अशोक अग्रवाल की कार को अभिनव अग्रवाल चला रहा था। मंगलवार सुबह 6 बजे एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी पर बांगरमऊ के नसिरापुर गांव के पास चालक को झपकी लग गई। कार अनियंत्रित हो हवाई पट्टी पर डिवाइडर के रूप में रखे सीमेंट के बोल्डर से टकराकर पलट गई।