    हिंडन नदी में गिरी कार, हेड कांस्टेबल समेत दो की मौत, मेरठ में दबिश देकर वापस लौट रही थी पुलिस टीम

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 08:47 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के बागपत में हिंडन नदी में एक कार गिरने से हेड कांस्टेबल समेत दो लोगों की मौत हो गई। पुलिस टीम मेरठ में दबिश देकर वापस लौट रही थी तभी यह ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, बागपत। मेरठ में दबिश देकर लौटते समय सोमवार देर रात कार बालैनी पुल से हिंडन नदी में गिर गई। उसमें सवार हेड कांस्टेबल समेत दो लोगों की मौत हो गई। एक कांस्टेबल समेत तीन व्यक्ति घायल हो गए।

    सिंघावली अहीर थाना के हेड कांस्टेबल 35 वर्षीय राहुल कुमार पुत्र गंभीर सिंह निवासी गंगाहरि थाना औरंगाबाद (बुलंदशहर) व कांस्टेबल 30 वर्षीय कौशल शर्मा पुत्र श्रीपाल शर्मा निवासी ग्राम कमालपुर थाना मुकीमपुर (अलीगढ़) सोमवार देर रात दो बजे ग्राम बसौद के अजरुद्दीन, गुड्डू व तैय्यब के साथ मेरठ में दबिश देकर कार से वापस लौट रहे थे।

    मेरठ-बागपत-सोनीपत हाईवे पर बालैनी के पुल से अनियंत्रित होकर कार हिंडन नदी में गिर गई। मंगलवार तड़के करीब चार बजे घायल गुड्डू होश में आया तो उसने पुलिस व अपने स्वजन को हादसे की जानकारी दी।

    बालैनी व सिंघावली अहीर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची तो कार हिंडन नदी में एक छोर पर क्षतिग्रस्त मिली। कार से पुलिसकर्मी व अन्य लोगों को निकालकर नर्सिंग होम लेकर पहुंची।

    चिकित्सकों ने राहुल व अजरुद्दीन को मृत घाेषित कर दिया। घायल कौशल शर्मा, गुड्डू और तैय्यब को मेरठ रेफर कर दिया गया। एसपी सूरज कुमार राय मौके पर पहुंचे और जानकारी ली।

    बालैनी थाना प्रभारी शिवदत्त का कहना है कि मेरठ में दबिश देकर लौटते समय कार अनियंत्रित होकर हिंडन नदी में गिरी है, जिसमें हेड कांस्टेबल राहुल कुमार समेत दो लोगों की मृत्यु हो गई। कांस्टेबल कौशल समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।