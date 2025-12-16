PHOTO: यमुना एक्सप्रेस-वे पर टक्कर के बाद धू-धू कर जलीं 7 बसें, अब तक 4 की मौत, हादसे की तस्वीरें

Language
    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 08:50 AM (IST)

    सोमवार रात यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे के कारण कई वाहन टकरा गए, जिसमें सात बसें और दो कारें शामिल थीं। इस भीषण दुर्घटना में चार लोगों की मृत्यु हो गई औ ...और पढ़ें

    हादसे में जलती बस। सभी फोटो। कासिम खान व अनुज उपमन्यु।

    विनीत मिश्रा, मथुरा। सोमवार रात करीब दो बजे यमुना एक्सप्रेसवे पर आगरा से नोएडा जा रही लेन पर घने कोहरे के बीच तेज रफ्तार में दौड़ रहे कई वाहन आपस में टकरा गए। सात बसों और दो कारों में भीषण आग लग गई। कई लोग वाहनों के अंदर फंस गए, कुछ ने बसों ने कूदकर अपनी जान बचाई। अब तक चार लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। करीब 20 से अधिक घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दो मृतकों की पहचान हो चुकी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मथुरा हादसा।

    घटना बलदेव थाना क्षेत्र के गांव खड़ेहरा के निकट माइल स्टोन संख्या 125 पर हुई है। यहां घना कोहरा होने के कारण रात में दृश्यता शून्य थी। इससे आगे-पीछे चल रहे वाहनों के चालक एक-दूसरे को देख नहीं सके और वाहन आपस में टकरा गए। टक्कर इतनी तेज थी कि वाहनों में आग लग गई।

    जली बस।

    सातों बसें और दो कार भीषण आग की चपेट में आ गईं। आग लगते ही बसों में चीख-पुकार मच गई। खिड़कियों से यात्रियों ने किसी तरह कूदकर जान बचाई। जबकि अंदर ही फंसे रह गए।बसों और कारें टक्कर लगने से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सूचना पर पहुंची करीब एक दर्जन दमकलों से आग पर काबू पाया गया। हादसे के बाद आगरा से नोएडा जाने वाली एक्सप्रेसवे की लेन पर आवागमन पूरी तरफ ठह गया।

    क्रेन से हटाकर वाहनों को किनारे किया गया।

    एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि चार यात्रियों की जलकर मृत्यु हो गई है। बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए हैं। इन्हें 20 से अधिक एंबुलेंस के जरिए अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है।

    डीएम सीपी सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार भी घटनास्थल पर पहुनंच गए हैं। अभी मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है। जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उनमें से ज्यादातर मऊ, आजमगढ़ आदि जिलों से दिल्ली की ओर जा रहे थे।

    हादसे में जली कार।

    हादसे को बयां करती कार।

    हादसे के बाद दहशत में यात्री।

    हादसे में क्षतिग्रस्त गाड़ी

    हादसे की शिकार कार।

    हादसे के बाद सुबह के हालात।

    एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया जिन वाहनों में आग लगी, उसमें सात बस और तीन छोटे वाहन हैं। अब तक चार लोगों की मृत्यु हुई है। 25 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अभी रेस्क्यू किया जा रहा है।

