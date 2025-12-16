Language
    यमुना एक्सप्रेसवे हादसे पर सीएम योगी ने लिया संज्ञान, पीड़ितों को 5 लाख रुपये की राहत राशि का एलान

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 08:05 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। उन्होंने दुर्घटना में मरने वालों के परिवारो ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, मथुरा। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण हादसे पर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ संज्ञान लिया और हादसे में मृतकों के प्रति दुख जताया एवं घायलों के समुचित इलाज का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने मृतक आश्रितों को 5 लाख रुपये राहत राशि के रूप में दिए जाने का एलान किया है।

    मथुरा के डीएम सीपी सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हृदय विदारक घटना का संज्ञान लिया है। उन्होंने मृतकों के स्वजन को पांच लाख रुपये सहायता देने और घायलों का बेहतर इलाज करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।

    गौरतलब है कि बीती रात करीब दो बजे मथुरा के बलदेव थाना क्षेत्र के गांव खड़ेहरा के निकट यमुना एक्सप्रेसवे पर आगरा से नोएडा की ओर जाने वाली लेन पर घने कोहरे के कारण दर्जनों वाहन आपस में टकरा गए। इस हादसे के कारण सात बसों और दो कारों में भीषण आग लग गई।
     
    इस दौरान कई लोग वाहनों के अंदर फंस थे और कुछ ने बसों ने कूदकर अपनी जान बचाई। हादसे में अब तक चार लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और करीब 150 सौ से अधिक घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।