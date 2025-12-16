बस-ट्रक की टक्कर में चार की मौत, संत कबीर नगर से अजमेर जा रही थी गाड़ी; बस्ती में भीषण सड़क हादसा
उत्तर प्रदेश के बस्ती में संतकबीरनगर से अजमेर जा रही एक निजी बस की ट्रक से टक्कर में चार यात्रियों की मौत हो गई और 20 से अधिक घायल हो गए। यह हादसा कोत ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बस्ती। संतकबीरनगर से तीर्थनगरी अजमेर जा रही एक निजी यात्री बस की आज तड़के एक ट्रक से हुई भीषण टक्कर में चार यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों में कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसा कोतवाली बस्ती के बडेवन फोरलेन के पास सोमवार की आधी रात को हुआ।
डीआईजी संजीव त्यागी ने बताया कि हादसा सोमवार की आधी रात को हुआ। बस संतकबीरनगर से अजमेर जा रही थी। दो बस चालक व दो तीर्थयात्री समेत चार की मौत हो गई हैं वहीं करीब 21 लोग घायल हो गए, जिसमें अधिकांश यात्री तीर्थयात्री बताए जा रहे हैं। विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक ने बस में टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया।
मृतकों और घायलों की पहचान
हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई। हादसे के बाद राजमार्ग पर कुछ देर के लिए यातायात बाधित हो गया, जिसे पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद बहाल कराया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस उप महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से बस के अंदर फंसे यात्रियों को बाहर निकाला।
इस हादसे में चार यात्रियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई
01. अब्दुल्ला पुत्र हसन रजा निवासी कथकपुरवा थाना रूधौली जनपद बस्ती
02. मुख्तार अली पुत्र जुम्मन निवासी उच्च गांव जमोहे थाना मुंडेरवा
03. संदीप पाण्डेय पुत्र अज्ञात निवासी रूधौली थाना रूधौली जनपद बस्ती (बस ड्राइवर)
04. शिवराज सिंह पुत्र छोटेलाल निवासी जसोहन इटावा ट्रक ड्राइवर
