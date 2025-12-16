बस-ट्रक की टक्कर में चार की मौत, संत कबीर नगर से अजमेर जा रही थी गाड़ी; बस्ती में भीषण सड़क हादसा

जागरण संवाददाता, बस्ती। संतकबीरनगर से तीर्थनगरी अजमेर जा रही एक निजी यात्री बस की आज तड़के एक ट्रक से हुई भीषण टक्कर में चार यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों में कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसा कोतवाली बस्ती के बडेवन फोरलेन के पास सोमवार की आधी रात को हुआ।

डीआईजी संजीव त्यागी ने बताया कि हादसा सोमवार की आधी रात को हुआ। बस संतकबीरनगर से अजमेर जा रही थी। दो बस चालक व दो तीर्थयात्री समेत चार की मौत हो गई हैं वहीं करीब 21 लोग घायल हो गए, जिसमें अधिकांश यात्री तीर्थयात्री बताए जा रहे हैं। विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक ने बस में टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया।