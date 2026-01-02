लव जिहाद और दुष्कर्म में आरोपित KGMU के जूनियर रेजिडेंट के खिलाफ गैर जमानती वारंट, घोषित होगा इनाम
KGMU Junior Resident Case: पुलिस लगातार टीम दबिश दे रही थी, लेकिन डॉक्टर रमीज उद्दीन नायक का कुछ पता न चलने पर केजीएमयू को नोटिस जारी की गई थी। ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, लखनऊ: विश्व में अपनी चिकित्सा के लिए प्रख्यात लखनऊ की किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) अब दूसरे कारणों से चर्चा में है। यहां का लव जिहाद और दुष्कर्म का प्रकरण अब सुर्खियां बटोर रहा है।
लव जिहाद और दुष्कर्म के मामले में आरोपित जूनियर रेजिडेंट डॉ. रमीज उद्दीन नायक के खिलाफ गुरुवार को गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी कर दिया गया। साथ ही सप्ताह के आखिर में उस पर इनाम घोषित कर दिया जाएगा। इस मामले में चौक पुलिस ने पीड़िता के 164 के बयान दर्ज करवा दिए हैं।
पुलिस लगातार टीम दबिश दे रही थी, लेकिन डॉक्टर रमीज उद्दीन नायक का कुछ पता न चलने पर केजीएमयू को नोटिस जारी की गई थी। विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. सोनिया नित्यानंद की स्वीकृति से डीन एकेडमिक्स प्रो. वीरेंद्र आतम ने निलंबित करने के दौरान डॉ. रमीजउद्दीन नायक को मुख्यालय में रहकर सहयोग करने के लिए कहा था, लेकिन बिना किसी को जानकारी दिए वह फरार हो गया।
इंस्पेक्टर चौक नागेश उपाध्याय ने बताया कि लापरवाही जानने के लिए केजीएमयू को नोटिस जारी की गई है। इसके साथ ही उसकी तलाश में पांच टीम लगाई गई है, ताकि जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी की जा सके।
गौरतलब है कि पीड़िता ने तहरीर देते हुए बताया कि उसकी पोस्टिंग एक जुलाई 2025 से केजीएमयू में है। विभाग में कार्यरत डॉ. रमीजउद्दीन नायक उर्फ रमीज मलिक से जुलाई में ही उसकी पहचान हुई। रमीज ने बताया कि वह उत्तराखंड के खटीमा का निवासी है और सहारनपुर में जन्मा है। दोस्ती बढ़ी तो दोनों साथ में चौक क्षेत्र में खाने-पीने भी जाने लगे। इसी दौरान आरोपित ने शादी का प्रस्ताव रखकर उसे भरोसे में ले लिया।
अगस्त के पहले सप्ताह में आरोपित ठाकुरगंज में पीड़िता के किराये के मकान पर आया और शादी का भरोसा दिलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान उसने गर्भपात भी करवाया। यही नहीं, उसकी पहली पत्नी से मुलाकात हुई, तो उसने विरोध किया। उसने बताया कि रमीज ने उसका मतांतरण करवाकर शादी की है।
यह भी पढ़ें- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का KGMU Lucknow में मतांतरण के प्रयास व दुष्कर्म की जांच में तेजी लाने का निर्देश
इस पर पीड़िता ने आरोपित से सवाल किया, तो उसने कोई शादी नहीं की है और वही उससे शादी करेगा। उसने शादी करने के लिए कहा, तो मतांतरण की शर्त रख दी। विरोध करने पर विवाद बढ़ा और आरोपित ने आपत्तिजनक फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी दी थी।
यह भी पढ़ें- लव जिहाद मामले में जांच समिति NMO के बयान करेगी दर्ज, KGMU में कट्टरपंथ की जांच की एक सप्ताह में देनी है जांच रिपोर्ट
इनाम भी होगा घोषित, कुर्की की तैयारी
पुलिस ने बताया कि डॉ. रमीज उद्दीन के खिलाफ सप्ताह के आखिर तक इनाम घोषित कर दिया जाएगा। गिरफ्तारी न होने के कारण रमीज की संपत्ति को चिन्हित किया गया है।
यह भी पढ़ें- KGMU में लव जिहाद मामले का आरोपी जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर निलंबित, शादी छिपाकर हिंदू लड़की पर बनाया था दबाव
उसी के आधार पर कुर्की के लिए न्यायालय में रिपोर्ट भेजी गई है। आदेश होने के बाद नोटिस चस्पा कर कुर्की करवाई जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।