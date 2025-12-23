Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    KGMU में लव जिहाद मामले का आरोपी जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर निलंबित, शादी छिपाकर हिंदू लड़की पर बनाया था दबाव

    By Mahendra PandeyEdited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 01:02 PM (IST)

    लखनऊ के KGMU में लव जिहाद के आरोपी जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर को निलंबित कर दिया गया है। डॉक्टर पर आरोप है कि उसने अपनी शादी की बात छिपाकर एक हिंदू लड़की ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) में लव जिहाद के मामले में आरोपित जूनियर रेजिडेंट डा. रमीज उद्दीन नायक को मंगलवार को निलंबित कर दिया गया। विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. सोनिया नित्यानंद की स्वीकृति से डीन एकेडमिक्स प्रो. वीरेंद्र आतम ने यह कार्रवाई की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रो. आतम ने पत्र में लिखा है कि यौन उत्पीड़न की शिकायत का संज्ञान आंतरिक समिति ने लिया है। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए समिति ने कहा है कि जांच लंबित रहने के दौरान जूनियर रेजिडेंट ड्यूटी पर बने रहकर निष्पक्ष और तटस्थ जांच प्रभावित कर सकता है।

    प्रो. आतम ने जूनियर रेजिडेंट को निर्देश दिए हैं कि निलंबन की अवधि के दौरान वह केजीएमयू मुख्यालय में उपस्थित रहेगा, लेकिन कोई भी आधिकारिक कार्य नहीं करेगा। पूर्व में लिखित अनुमति के बिना विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। वह केवल जांच कार्यवाही में ही शामिल हो सकेगा।

    केजीएमयू में लव जिहाद का मामला गत शनिवार को सामने आया था। एक हिंदू लड़की से अपनी शादी छिपाकर रेजिडेंट डॉक्टर ने महिला साथी को धोखे से प्रेम जाल में फंसाया और उस पर शादी के लिए मतांतरण का दबाव बनाया। महिला डॉक्टर ने जब मतांतरण से मना किया तो आरोपित जूनियर रेजीडेंट प्रताड़ित करने लगा।

    मानसिक रूप से परेशान महिला रेजिडेंट ने आत्महत्या का प्रयास किया। गंभीर स्थिति में उसे ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां आइसीयू में उसका इलाज किया गया। पीड़िता के परिवारीजन की ओर से मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल और राज्य महिला आयोग में भी शिकायत की गई है।

    महिला रेजिडेंट केजीएमयू के हास्टल में रहती है। जुलाई 2025 में उसे एमडी पैथोलाजी में दाखिला मिला, जहां उसकी मुलाकात रेजिडेंट डॉक्टर से हुई। दोनों के बीच अच्छे संबंध हो गए।

    महिला डॉक्टर के परिवारीजन का आरोप है कि साथी रेजिडेंट ने बेटी को प्रेमजाल में फंसाया और महीनों तक शोषण किया। जब शादी की बात आई तो रेजिडेंट मतांतरण का दबाव बनाने लगा, बेटी ने ऐसा करने से मना कर दिया।

    इसी दौरान रेजिडेंट डॉक्टर की पत्नी को पता चला तो उसने महिला डॉक्टर को उसके पहले से शादीशुदा होने की जानकारी दी। इसके बाद महिला डॉक्टर बुरी तरह टूट गई और परेशान रहने लगी।