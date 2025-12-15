Language
    कानपुर साउथ में चोरों ने खोली पुलिस गश्त की पोल, ज्वैलरी शाॅप से 36 मिनट में चोरी कर ले गए तीन किलो चांदी के जेवर

    By Vipin Trivedi Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 08:53 PM (IST)

    कानपुर साउथ में चोरों ने पुलिस गश्त की पोल खोल दी। एक ज्वैलरी शॉप से मात्र 36 मिनट में तीन किलो चांदी के जेवर चोरी कर लिए गए। इस घटना ने क्षेत्र में स ...और पढ़ें

    गुजैनी के जरौली फेस-टू में ज्वैलरी शाप के अंदर चोरी करते सीसी कैमरे में कैद चोर। वीडियो ग्रैब

    जागरण संवाददाता, कानपुर। दक्षिण जोन में चोरों ने पुलिस गश्त की पोल खोलकर रख दी है। अभी गोविंद नगर में मोबाइल शटर उठाकर 60 लाख के माेबाइल चोरी का पुलिस खुलासा भी नहीं कर पाई है। इधर, गुजैनी में शनिवार देर रात ज्वैलरी शाप का शटर काटकर घुसे तीन चोरों ने 36 मिनट में तीन किलो चांदी के जेवर समेट ले गए। गनीमत रही कि चोर शाप में रखी लाकर नहीं तोड़ पाए। भोर होने पर शोर मचने से चोर जेवर लेकर भाग निकले। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसी कैमरे में कैद हुई। घटना की जानकारी पर पहुंचे सराफ ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है।

    जरौली फेस-टू के गोपालपुरम सोसाइटी निवासी गौरव वर्मा की मोहन धाम सोसाइटी गेट के पास स्थित सचिन विश्वकर्मा के मकान में बाला जी ज्वैलर्स के नाम से दुकान है। शनिवार को समय पर दुकान बंद कर वह घर गए थे। दुकान में लगे सीसी कैमरे की फुटेज के मुताबिक रविवार देर रात 3:14 बजे चेहरा ढके हुए तीन चोर शटर के पास पहुंचे। सबसे तीनों ने मिलकर शटर तोड़ा और फिर एक चोर दुकान के अंदर घुस गया, जबकि दो बाहर पहरे पर खड़े रहे। अंदर घुसे चोर ने दुकान के अंदर रखे लाकर को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन सफल न होने पर उसने काउंटर और अलमारियों के शीशे तोड़ने के बाद उसमें रखे करीब तीन किलो चांदी के बने गहने पार कर दिए।

     

    इनमें पायल, बिछिया, चैन, कड़े, बच्चों के कड़े सहित अन्य चांदी के गहने शामिल हैं। गौरव के मुताबिक दुकान के खटपट की आवाज सुनकर मकान मालिक सचिन की आंख खुल गई। उन्होंने छत से झांककर देखा तो उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। इस पर 3:50 बजे दुकान से चोर सामान लेकर बाहर निकला और फिर तीनों ने सड़क की ओर दौड़ लगा दी। मकान मालिक ने चोरों पर पत्थर भी फेंके, लेकिन इसके बाद भी तीनों पिपौरी गांव की ओर भाग निकले।

     

    मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसी कैमरे की फुटेज खंगाली तो पता चला कि घटना को अंजाम देने से दो घंटे पहले भी आरोपितों ने शटर तोड़ने की कोशिश की थी। हालांकि आहट होने पर वहां से चले गए थे। सन्नाटा होने पर फिर पहुंचकर वारदात को अंजाम दिया। गुजैनी थानाप्रभारी अमरनाथ विश्वकर्मा ने बताया कि आरोपितों की पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है। जल्द खुलासा किया जाएगा।

