कानपुर साउथ में चोरों ने खोली पुलिस गश्त की पोल, ज्वैलरी शाॅप से 36 मिनट में चोरी कर ले गए तीन किलो चांदी के जेवर

जागरण संवाददाता, कानपुर। दक्षिण जोन में चोरों ने पुलिस गश्त की पोल खोलकर रख दी है। अभी गोविंद नगर में मोबाइल शटर उठाकर 60 लाख के माेबाइल चोरी का पुलिस खुलासा भी नहीं कर पाई है। इधर, गुजैनी में शनिवार देर रात ज्वैलरी शाप का शटर काटकर घुसे तीन चोरों ने 36 मिनट में तीन किलो चांदी के जेवर समेट ले गए। गनीमत रही कि चोर शाप में रखी लाकर नहीं तोड़ पाए। भोर होने पर शोर मचने से चोर जेवर लेकर भाग निकले। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसी कैमरे में कैद हुई। घटना की जानकारी पर पहुंचे सराफ ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है।

इनमें पायल, बिछिया, चैन, कड़े, बच्चों के कड़े सहित अन्य चांदी के गहने शामिल हैं। गौरव के मुताबिक दुकान के खटपट की आवाज सुनकर मकान मालिक सचिन की आंख खुल गई। उन्होंने छत से झांककर देखा तो उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। इस पर 3:50 बजे दुकान से चोर सामान लेकर बाहर निकला और फिर तीनों ने सड़क की ओर दौड़ लगा दी। मकान मालिक ने चोरों पर पत्थर भी फेंके, लेकिन इसके बाद भी तीनों पिपौरी गांव की ओर भाग निकले।