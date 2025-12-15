Language
    Indian Railway News: ट्रेनों में सीट कन्फर्म है अथवा नहीं, 12 घंटे पहले चल जाएगा पता

    By Daud Khan Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 08:28 PM (IST)

    Indian Railway News: भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए एक नई सुविधा शुरू की है। अब यात्री अपनी ट्रेन की सीट कन्फर्म होने की स्थिति को यात्रा ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, कानपुर। ट्रेनों में सीट कन्फर्म हुई अथवा अभी वेटिंग में भी नाम चल रहा है, यात्रियों को इसका पता 12 घंटे पहले चल जाएगा। इससे असमंजस की स्थिति नहीं रहेगी।सीट आरक्षित होने पर यात्रियों को इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। रेलवे इस व्यवस्था को जल्द लागू करेगा। फिलहाल इसका ट्रायल शुरू कर दिया गया हैा। इसमें सफलता भी मिली है।

    रेलवे इस व्यवस्था को लेकर यात्रियों के बीच सर्वे कराएगा, उनका फीड बैक लेगा। प्रस्ताव बनाकर रेलवे बोर्ड को भेजा जाएगा, वहां से सहमति मिलने के बाद पहले प्रीमियम ट्रेनों, फिर अन्य ट्रेनों में इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा।

     

    ट्रेनों के रवाना होने के चार घंटे पहले आरक्षण चार्ट तैयार कर लगाया जाता था। इससे आस-पास के कस्बों व शहरों से किसी स्टेशन पर ट्रेन पर बैठने के लिए आने वाले यात्रियों को परेशानी होती थी। चार माह इस व्यवस्था को आठ घंटे कर दिया गया था। अब इसे 12 घंटे करने की तैयारी शुरू की गई है। इसके लिए प्रयागराज से नई दिल्ली तक चलने वाली प्रयागराज एक्सप्रेस का 12 घंटे पहले आरक्षण चार्ट तैयार करने का ट्रायल किया गया।

     

    रेलवे अधिकारियों के मुताबिक यात्रियों ने इसको काफी सराहा। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से ट्रेन में सीट मिलने को लेकर असमंजस की स्थिति नहीं रही। यात्रियों ने इस व्यवस्था को अन्य ट्रेनों में लागू करने का परामर्श भी दिया है। इस व्यवस्था से जिन यात्रियों का वेटिंग लिस्ट में नाम है, उनको यात्रा के लिए विकल्प चुनने में आसानी होगी। वे पहले से ही जान सकेंगे की उनकी सीट आरक्षित नहीं है।

     

    उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि अभी केवल प्रयागराज एक्सप्रेस में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस व्यवस्था को लागू किया गया है।यात्रियों का फीडबैक लेने के बाद प्रस्ताव को रेलवे बोर्ड भेजा जाएगा। वहां से आदेश मिलने के बाद अन्य प्रीमियम ट्रेनों में भी इसे लागू किया जाएगा।

     

