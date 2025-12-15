Kanpur Mandi Bhav: 15 दिसंबर 2025 का मंडी भाव, गेहूं, दाल और सोने के ताजा रेट, देखें एक क्लिक में

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के खुले बाजार में सोमवार को अनाज, दलहन, तिलहन, तेल, गुड़, शक्कर, सराफा सहित विभिन्न कृषि जिंसों के थोक भाव सामान्य कारोबार के बीच दर्ज किए गए। गेहूं, जौ, मक्का, ज्वार-बाजरा के दामों में सीमित उतार-चढ़ाव देखने को मिला, जबकि दलहन वर्ग में चना, अरहर, मसूर, उड़द और मूंग के भाव मजबूत रुख पर रहे। दालों में अरहर, चना, मसूर और मूंग दाल के दाम ऊंचे स्तर पर बने हुए हैं। सराफा बाजार में सोना-चांदी ऊंचे स्तर पर कारोबार करते नजर आए, जिससे निवेशकों की रुचि बनी रही।