दिल्ली में कोहरे के कारण कानपुर नहीं आई फ्लाइट, बेंगलुरु, हैदराबाद व मुंबई की उड़ान जारी

जागरण संवाददाता, कानपुर। दिल्ली में कोहरे और खराब मौसम के कारण फ्लाइट शहर नहीं आ सकी। सोमवार को चार फ्लाइट का शेड्यूल था, लेकिन तीन की सुविधा ही मिल सकी। सोमवार को बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई की ही फ्लाइट आ सकीं। बेंगलुरु और हैदराबाद समय से आईं। मुंबई की फ्लाइट 10 मिनट देर से आकर 15 देरी से उड़ सकी।

सोमवार को दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु की फ्लाइट आनी थीं। 10 दिसंबर से बेंगलुरु की फ्लाइट नियमित हुई है। उसके बाद दो दिन बेंगलुरु की फ्लाइट आई लेकिन हैदराबाद की नहीं आ सकी थी। रविवार को पहली बार हैदराबाद और बेंगलुरु की उड़ान एक ही दिन आई थीं। इस तरह शहर से चार फ्लाइट की सुविधा मिली थी। अब सोमवार को फिर यह दोनों उड़ाने तो आई, लेकिन दिल्ली की निरस्त रही। इस तरह फिर चार के बजाय तीन शहरों के लिए उड़ान की सही सुविधा मिल सकी।

हवाई अड्डा निदेशक प्रदीप यादव ने बताया कि दिल्ली में कोहरे के कारण यह उड़ान निरस्त रही। दिल्ली की फ्लाइट दोपहर दो बजे आती और 2:40 बजे जाती है। हैदराबाद की फ्लाइट सोमवार को दोपहर 12:45 बजे शहर आती है। यहां से 1:20 बजे वापस जाती है। यह फ्लाइट दोपहर 12:33 पर आई और दोपहर 1:18 पर वापस हैदराबाद के लिए उड़ी। बेंगलुरु की फ्लाइट का समय सोमवार को दोपहर 12:05 आने और 12:35 पर जाने का है। यह फ्लाइट दोपहर 12:06 बजे आई और 12:52 बजे चली गई। मुंबई की फ्लाइट दोपहर 2:35 बजे आकर 3:15 बजे वापस उड़ान भरती है। मुंबई की फ्लाइट दोपहर 10 मिनट देरी से 2:45 बजे आई और 15 मिनट देर से 3:30 बजे गई।