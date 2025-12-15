Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली में कोहरे के कारण कानपुर नहीं आई फ्लाइट, बेंगलुरु, हैदराबाद व मुंबई की उड़ान जारी

    By Ashutosh Mishra Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 08:36 PM (IST)

    दिल्ली में कोहरे के कारण कानपुर आने वाली फ्लाइट प्रभावित हुई है। ख़राब मौसम के कारण विमान दिल्ली से कानपुर नहीं आ सका। हालांकि, बेंगलुरु, हैदराबाद और म ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, कानपुर। दिल्ली में कोहरे और खराब मौसम के कारण फ्लाइट शहर नहीं आ सकी। सोमवार को चार फ्लाइट का शेड्यूल था, लेकिन तीन की सुविधा ही मिल सकी। सोमवार को बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई की ही फ्लाइट आ सकीं। बेंगलुरु और हैदराबाद समय से आईं। मुंबई की फ्लाइट 10 मिनट देर से आकर 15 देरी से उड़ सकी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     


    सोमवार को दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु की फ्लाइट आनी थीं। 10 दिसंबर से बेंगलुरु की फ्लाइट नियमित हुई है। उसके बाद दो दिन बेंगलुरु की फ्लाइट आई लेकिन हैदराबाद की नहीं आ सकी थी। रविवार को पहली बार हैदराबाद और बेंगलुरु की उड़ान एक ही दिन आई थीं। इस तरह शहर से चार फ्लाइट की सुविधा मिली थी। अब सोमवार को फिर यह दोनों उड़ाने तो आई, लेकिन दिल्ली की निरस्त रही। इस तरह फिर चार के बजाय तीन शहरों के लिए उड़ान की सही सुविधा मिल सकी।

     

    हवाई अड्डा निदेशक प्रदीप यादव ने बताया कि दिल्ली में कोहरे के कारण यह उड़ान निरस्त रही। दिल्ली की फ्लाइट दोपहर दो बजे आती और 2:40 बजे जाती है। हैदराबाद की फ्लाइट सोमवार को दोपहर 12:45 बजे शहर आती है। यहां से 1:20 बजे वापस जाती है। यह फ्लाइट दोपहर 12:33 पर आई और दोपहर 1:18 पर वापस हैदराबाद के लिए उड़ी। बेंगलुरु की फ्लाइट का समय सोमवार को दोपहर 12:05 आने और 12:35 पर जाने का है। यह फ्लाइट दोपहर 12:06 बजे आई और 12:52 बजे चली गई। मुंबई की फ्लाइट दोपहर 2:35 बजे आकर 3:15 बजे वापस उड़ान भरती है। मुंबई की फ्लाइट दोपहर 10 मिनट देरी से 2:45 बजे आई और 15 मिनट देर से 3:30 बजे गई।


    यात्रियों की स्थिति

     

    • बेंगलुरु
    • आए-77
    • गए-172

     

     

    • हैदराबाद
    • आए- 90
    • गए-179

     

     

    • मुंबई
    • आए- 140
    • गए-190