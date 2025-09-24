Navratri 2025: कानपुर की मां राहु माता मंदिर, हर शुभ काम में सबसे पहले मां को देने आते निमंत्रण

जागरण संवाददाता, कानपुर। Navratri 2025: कानपुर स्थित राहु माता मंदिर। राहु माता का मंदिर 250 से ज्यादा वर्ष पुराना है। यहां भक्त चुनरी और नारियल का भोग लगाते हैं। आसपास के गांवों में किसी के यहां कोई शुभ कार्य शादी, उपनयन संस्कार, मुंडन संस्कार होते है तो सबसे पहले निमंत्रण मां को दिया जाता है। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है।

इतिहास

राहु माता का मंदिर मंधना-टिकरा मार्ग स्थित बहलोलपुर में स्थित है। मंदिर में भक्तो की असीम आस्था है। नवरात्र में सुबह से देर रात तक भक्तों की भीड़ दर्शन के लिए उमड़ती है। माना जता है कि देवी के दर्शन मात्र से सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। पूर्वज बताते है यह मंदिर जहां स्थित है, वहां पहले रास्ता था। मां की मूर्ति एक चरवाहे को रास्ते (राह) में मिली थी। पहले रास्ते को राह कहते थे। राह में मिलने से मां का नाम राहु माता पड़ा। पहले यहां छोटी सी मठिया बनी थी। अब यहां विशाल मंदिर बना हुआ है। यहां प्रतिवर्ष प्रदेश स्तर के कलाकारों द्वारा रामलीला और माता रानी का जागरण होता है। आसपास क्षेत्र के हजारों दर्शक आते हैं। नौकरी पेशा, कारोबारी माता रानी के दर्शन करने के बाद ही अपने प्रतिष्ठान जाते हैं।