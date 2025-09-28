Weather Update : कानपुर, हमीरपुर सहित आसपास के जिलों में मानसून के बादल बढ़ाएंगे उमस, दिन में बारिश के आसार
कानपुर में मानसून के आगमन से मौसम में बदलाव हो रहा है। रविवार को अधिकतम तापमान 33.9 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विशेषज्ञ के अनुसार मानसूनी हवा का असर बढ़ने से उमस बढ़ेगी और अगले कुछ दिनों में वर्षा होने की संभावना है। मानसून की वापसी धीमी होने से अक्टूबर के पहले सप्ताह तक इसका असर बना रह सकता है।
जागरण संवाददाता, कानपुर। मानसून के बादलों के आने से मौसम में बदलाव की स्थितियां बनने लगी हैं। सोमवार को दोपहर में उमस बढ़ने के साथ ही दिन में हल्की वर्षा के भी आसार हैं। रविवार को शहर में दिन का अधिकतम तापमान 33.9 डिग्री रहा, जो सामान्य से 0.7 डिग्री कम है।
दक्षिण-पश्चिमी मानसून के नए सिस्टम ने कानपुर और आस-पास के इलाकों में मौसम बदलाव शुरू कर दिया है। रविवार को भी दिन में हल्के बादलों का आना-जाना बना रहा। इससे दिन का अधिकतम तापमान सीएसए के मौसम केंद्र में 33.9 और चकेरी एयरपोर्ट पर 36.4 डिग्री रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान 26 और 28.4 डिग्री रहा है।
मौसम विशेषज्ञ डा. एसएन सुनील पांडेय ने बताया कि सोमवार से मानसूनी हवा का असर बढ़ जाएगा। इससे उमस और बढ़ जाने की संभावना है। मंगलवार और बुधवार को भी वर्षा होने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम में मानसून हवा का असर बढ़ने से मानसून की वापसी की स्थितियां धीमी हो गई हैं। इससे अक्टूबर के पहले सप्ताह तक मानसून का असर बना रह सकता है।
जानें आसपास के जिलों में कैसा रहेगा मौसम
- उन्नाव : हल्के बदलों की आवाजाही बनी रह सकती है, इस बीच तक हल्की बारिश होने की संभावना रहेगी। हवाओं की गति भी 20 किमी प्रति घंटा तक हो सकती है।
- कन्नौज: सोमवार को सुबह धूप निकलेगी। बादल छाए रहने की संभावना है।
- जालौन: सुबह तेज हवा चल सकती है। बादल छा सकते हैं। तापमान में आंशिक तौर पर बदलाव रहेगा।
- हमीरपुर: दिन में तेज धूप निकलने के साथ छिटपुट बारिश होने के आसार हैं।
- फर्रुखाबाद: दिन में हल्के बादल हो सकते हैं। हवा की रफ्तार लगभग 10 किमी प्रति घंटा होगी। दोपहर में तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।
- इटावा: सुबह से धूप निकलने और तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है।
- कानपुर देहात: तेज धूप संग गर्मी रहने के आसार हैं। दोपहर बाद हल्की बदली रहने से कुछ राहत मिलेगी।
- औरैया: दिन में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तेज धूप के साथ उमस भरी गर्मी रहने की संभावना है।
