Weather Update : कानपुर, हमीरपुर सहित आसपास के जिलों में मानसून के बादल बढ़ाएंगे उमस, दिन में बारिश के आसार

कानपुर में मानसून के आगमन से मौसम में बदलाव हो रहा है। रविवार को अधिकतम तापमान 33.9 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विशेषज्ञ के अनुसार मानसूनी हवा का असर बढ़ने से उमस बढ़ेगी और अगले कुछ दिनों में वर्षा होने की संभावना है। मानसून की वापसी धीमी होने से अक्टूबर के पहले सप्ताह तक इसका असर बना रह सकता है।

जागरण संवाददाता, कानपुर। मानसून के बादलों के आने से मौसम में बदलाव की स्थितियां बनने लगी हैं। सोमवार को दोपहर में उमस बढ़ने के साथ ही दिन में हल्की वर्षा के भी आसार हैं। रविवार को शहर में दिन का अधिकतम तापमान 33.9 डिग्री रहा, जो सामान्य से 0.7 डिग्री कम है।

दक्षिण-पश्चिमी मानसून के नए सिस्टम ने कानपुर और आस-पास के इलाकों में मौसम बदलाव शुरू कर दिया है। रविवार को भी दिन में हल्के बादलों का आना-जाना बना रहा। इससे दिन का अधिकतम तापमान सीएसए के मौसम केंद्र में 33.9 और चकेरी एयरपोर्ट पर 36.4 डिग्री रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान 26 और 28.4 डिग्री रहा है।