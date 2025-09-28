Language
    कानपुर के जाम में फंसी अभिनेत्री सुष्मिता सेन, सेल्फी लेने की लगी होड़, पुलिस ने मशक्कत से निकाला

    By atul mishra Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 10:12 PM (IST)

    कानपुर में जाम की समस्या से बॉलीवुड अभिनेत्री सुष्मिता सेन भी प्रभावित हुईं। पीएनजी ज्वैलर्स के शोरूम का उद्घाटन करने के बाद लौटते समय उनकी कार बिरहाना रोड पर जाम में फंस गई। प्रशंसकों ने सेल्फी लेने के लिए उनकी कार को घेर लिया जिसके बाद पुलिस ने उन्हें सुरक्षित निकाला। सड़क पर मेले और खुदाई के कारण यातायात धीमा था।

    बिरहाना रोड में जाम में फंसी सुष्मिता सेन।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में जाम की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जाम में फंसने से एक के बाद एक मौत के बावजूद यातायात व्यवस्था में लोग फंस रहे हैं। जाम की इसी अव्यवस्था में बालीवुड अभिनेत्री सुष्मिता सेन भी फंस गई। रविवार को कानपुर आईं सुष्मिता सेन की कार जाम में फंस गई। इस दौरान सेल्फी लेने के लिए प्रशंसक उनकी कार के पास तक आ गए।

    बिरहाना रोड स्थित पीएनजी ज्वैलर्स शोरूम का उदघाटन करने आई फिल्म अभिनेत्री सुष्मिता सेन रविवार शाम लौटते समय जाम में फंस गई। इस दौरान उन्हें यातायात पुलिसकर्मियों साथ चल रहे स्काट और फीलखाना पुलिस ने मशक्कत कर निकलवाया। इस दौरान उनकी एक झलक पाने के लिए प्रशंसक कार के अंदर से ही फोटो लेने में जुटे रहे। बिरहाना रोड से लेकर होटल लैंडमार्क तक पहुंचने में उन्हें करीब 15 मिनट का समय लग गया।

    शोरूम में उद्घाटन करने पहुंची थीं सुष्मिता सेन

    शोरूम का उदघाटन कर अभिनेत्री सुष्मिता सेन लौट रही थी इस दौरान बिरहाना रोड पर चल रहे तपेश्वरी मंदिर के मेले और चेंबर बनाने के लिए की गई खोदाई से सड़क संकरी हो गई थी। मेले के चलते भीड़ काफी थी वहीं वाहनों के दबाव से जाम लग गया था तभी अभिनेत्री की कार और साथ चल रहा स्काट भी उसमें फंस गया। यह देखकर सुरक्षाकर्मियों के हाथ पांव फूल गए।

    मिस यूनिवर्स की झलक पाने को लोगों ने घेरा

    इस दौरान मिस यूनिवर्स की एक झलक पाने के लिए लोगों ने उन्हें घेर लिया। किसी तरह पुलिसकर्मियों ने उन्हें निकलवाकर होटल लैंडमार्क पहुंचाया। एडीसीपी अर्चना सिंह ने बताया कि बिरहाना रोड पर चल रहे तपेश्वरी मंदिर के मेले और खोदाई के चलते सड़क संकरी थी वहीं भीड़ और वाहनों का दबाव बढ़ गया था। जिससे यातायात धीमा हुआ था जाम में 40 मिनट फंसने की बात गलत है।

    मौत के बावजूद नहीं सुधरी यातायात व्यवस्था

    एक सितंबर को मेडिकल कालेज और एलएलआर अस्पताल के सामने रोजाना लगने वाले जाम में फंसकर कौशांबी निवासी बुजुर्ग और शुक्लागंज के युवक की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। वहीं इससे पहले 15 अगस्त की रात दादानगर पुल के पास जाम में फंसकर दबौली निवासी बरखा गुप्ता की मौत हो गई थी।