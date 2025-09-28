कानपुर में बरेली जैसे बवाल की साजिश, I Love Muhamad से जुड़ा भड़काऊ आडियो सुना भीड़ जुटाई, फिर हुआ..

Language
    By surjeet kumar tiwari Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 09:27 PM (IST)

    कानपुर में पुलिस की सर्तकता से बरेली जैसा बवाल होने की साजिश को नाकाम कर दी गई। रेलबाजार में हिंसा भड़काने वाला आरोपित बर्खास्त सिपाही जुबैर अहमद खान को गिरफ्तार कर लिया गया। जुबैर ने आई लव मोहम्मद से जुड़ा हुआ भड़काऊ आडियो को जुमे नमाज की भीड़ के बीच में चलाया था।

    सुजातगंज में आडियो सुनाकर हिंसा भड़काने के प्रयास का आरोपित पुलिस की गिरफ्त में जुबैर अहमद खान । पुलिस

    जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में भी बरेली जैसा बवाल होने की साजिश रची गई थी। साजिश को नाकाम करते हुए पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित ने I Love Muhamad से जुड़ा भड़काऊ आडियो चलाकर भीड़ को जुटाया था।

    रेलबाजार में पिछले हफ्ते जुमे की नमाज के बाद आइ लव मोहम्मद मामले से जुड़े भड़काऊ आडियो सुनाकर लोगों को हिंसा के लिए भड़काने की साजिश रची गई। यह साजिश बर्खास्त सिपाही जुबैर अहमद खान उर्फ जुबैर गाजी ने रची थी। पुलिस ने शनिवार देर रात उसे सुजातगंज में अजमेरी मस्जिद के पास स्थित उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। वह मूलरूप से गाजीपुर का रहने वाला है और छह दिन पहले ही समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली थी। इससे पहले असददुद्दीन ओवैसी की पार्टी आल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआइएमआइएम) से जुड़ा हुआ था।

    यातायात पुलिस में सिपाही पद पर था

    पुलिस के मुताबिक वह शहर में ही वर्ष 2015 में यातायात पुलिस में सिपाही पद पर था और उसे भ्रष्टाचार के मामले में बर्खास्त किया गया था। इसके बाद वह कोर्ट गया और उसकी बहाली हो गई। वर्ष 2021 में उसने स्वैच्छिक सेवानिवृति ले ली थी। इसके बाद वह औवैसी की पार्टी आल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ा। पुलिस के अनुसार उसने पांच - छह दिन पहले ही समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है। वह मूलरूप से गाजीपुर का रहने वाला है।

    जुमे की नमाज के बाद आडियो प्रचलित किया

    रेलबाजार के सुजातगंज स्थित अजमेरी मस्जिद के पास 26 सितंबर शुक्रवार को उसने जुमे की नमाज के बाद भीड जुटाकर आडियो प्रचलित किया था। जिसमें आई लव मोहम्मद के मामले में सरकार के खिलाफ भड़काने का प्रयास किया जा रहा था। इस पर मौजूद सुजातगंज चौकी प्रभारी राजमोहन मिश्र ने मौके से लोगों के समझाकर वहां से हटा दिया था। साथ ही आरोपित समेत 25 अज्ञात के खिलाफ दंगा भड़काने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद आरोपित को शनिवार की देर रात अजमेरी मस्जिद के पास से गिरफ्तार किया गया।

    एक हफ्ते पहले सपा की सदस्यता ली

    मामले में रेलबाजार थाना प्रभारी जितेंद्र प्रताप सिंह चौहान के अनुसार आरोपित 1998 बैच का पुलिस विभाग का सिपाही था। साथ ही उसे भ्रष्टाचार के मामले में बर्खास्त किया गया था। आरोपित ने करीब एक हफ्ता पहले ही सपा की सदस्यता ली थी। बाकी आरोपितों के बारे में जानकारी भी जुटाई जा रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपित को जेल भेज अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है।

    कनेक्शन खंगाले जा रहे

    वहीं, मामले में एसीपी चकेरी व प्रभारी एसीपी कैंट अभिषेक पांडेय ने बताया कि आरोपित के संबंध में जानकारी जुटा रहे हैं। एडीसीपी पूर्वी अंजली विश्वकर्मा ने कहा कि आरोपित के सभी कनेक्शन देखे जा रहा हैं। सोमवार को मामले में काफी कुछ साफ होगा।

