फतेहपुर पहुंचा I Love Muhammad विवाद, मंदिर-मकबरा रास्ते पर लगे बैनर

कानपुर और बरेली में हुई घटनाओं के बाद फतेहपुर पुलिस सतर्क हो गई है। मंदिर-मकबरा मार्ग पर लगे आई लव मोहम्मद के दो बैनर हटाए गए। पुलिस ने बैनर लगवाने वाले चार आरोपियों के खिलाफ शत्रुता फैलाने और सार्वजनिक सद्भाव बिगाड़ने का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की है। इंटरनेट पर भी नजर रखी जा रही है।

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। कानपुर व बरेली में बवाल के बाद जिला पुलिस अलर्ट हो गई है। मंदिर-मकबरा मार्ग पर शहर के रेड्इया मोहल्ले में लगे ‘आइ लव मोहम्मद’ के दो बैनरों को कोतवाली पुलिस ने हटवा दिए। एक मकान के सहारे बंधे बैनर का वीडियो इंटरनेट में प्रचलित भी हो रहा है। इसके बाद पुलिस ने बैनर लगवाने वाले चार आरोपितों के विरुद्ध शत्रुता व नफरत को बढ़ावा देकर सार्वजनिक सदभाव बिगाड़ने का मुकदमा दर्ज किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आइ लव मोहम्मद को लेकर बढ़ते विवाद को लेकर कोतवाली पुलिस सतर्क है। प्रदेश के कुछ जिलों में बवाल व प्रदर्शन होने के बाद सदर, खागा व बिंदकी पुलिस ने शनिवार को अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण कर सार्वजनिक स्थलों पर जहां जहां आपसी सौहार्द बिगाड़ने वाले पोस्टर व बैनर लगे हैं, आयोजकों से उन्हें हटाने के निर्देश दिए।

शहर क्षेत्र के मंदिर-मकबरा वाले रूट में रेडइया मोहल्ले में कुछ लोगों ने बैनर लगा रखे थे। जिस पर रेड्इया चौकी प्रभारी सुमित नारायण अपने हमराही कांस्टेबल आशीष कुमारके साथ मुखबिर की सूचना पर पहुंचे और दो बैनरों को हटवाया। चौकी प्रभारी का कहना था कि इससे दूसरे संप्रदाय के लोगों में नाराजगी है।