कानपुर में खाकी की दबंगई, छात्र को किदवई नगर चौकी इंचार्ज ने बेरहमी से पीटा, Video Viral

Updated: Mon, 06 Oct 2025 12:26 AM (IST)
कानपुर के किदवई नगर में ओवरस्पीड के आरोप में पकड़े गए छात्र को चौकी इंचार्ज ने पीटा। छात्र द्वारा मारपीट का नियम न होने की बात कहने पर चौकी इंचार्ज ने उसे थप्पड़ और लातें मारी। घटना का वीडियो वायरल होने पर डीसीपी दक्षिण ने कार्रवाई की। पीटने के आरोप में चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया गया है। मामले की जांच एसीपी बाबूपुरवा को सौंपी गई है।
जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में खाकी की दबंगई सामने आई है। छात्र को चौकी इंचार्ज ने लात मारी और उसे बेरहमी से पीटा। लगातार थप्पड़ मारता रहा। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने ओवरस्पीड में पकड़े जाने के बाद पिटाई का नियम न होने की बात कह दी। यह बात चौकी इंचार्ज को नागवार गुजरी और वर्दी की रौब में खुद ही बेरहमी से इंसाफ करते दिखे। इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि कानपुर में पुलिस की दबंगई का यह कोई पहला मामला नहीं है।
किदवई नगर में ओवर स्पीड के आरोप में पकड़े गए छात्र के मारपीट न करने का नियम बताने पर भड़के चौकी प्रभारी ने थप्पड़ों की बौछार करते हुए उसे लातें भी मारी। इतना दुरुस्त कर देने की धमकी देने का वीडियो बनाकर उसके एक साथी ने इंटरनेट मीडिया पर वीडियो भी प्रचलित कर दिया, जिसे संज्ञान में लेकर डीसीपी दक्षिण दीपेंद्र नाथ चौधरी ने दारोगा को लाइन हाजिर कर दिया है।
नारामऊ, बिठूर निवासी अक्षय प्रताप सिंह रविवार दोपहर बीटेक कर रहे शिवराजपुर निवासी दोस्त अभिषेक दुबे के साथ किदवई नगर में किसी काम से आया था। गौशाला चौराहे पर चेकिंग कर रहे किदवई नगर चौकी इंचार्ज अमित विक्रम त्रिपाठी ने रुकने का इशारा किया, लेकिन अक्षय ने बाइक बढ़ा दी। इसपर पुलिस कर्मियों ने शिवराम पेट्रोल पंप के पास उन्हें दौड़ाकर पकड़ लिया। इसके बाद दोनों को पकड़कर चौकी पर ले आए।
चौकी प्रभारी ने अक्षय की कालर पकड़कर घसीटने लगे तो उसने विरोध करते हुए कहा कि आप घसीट नहीं सकते। बस उसके इतना कहते ही चौकी प्रभारी आपा खो बैठे और उस पर थप्पड़ों की बौछार कर दी। इसके बाद उसे लात भी जड़ दी, जिससे वह कराहा उठा। इसके बाद अक्षत के सरजी यह ठीक नहीं किया कहते ही चौकी प्रभारी और भड़क गए। मारपीट करते हुए उसे दुरुस्त करने की धमकी भी दे डाली। इस दौरान साथी अभिषेक ने वीडियो बनाकर इंटरनेट पर प्रचलित कर दिया।
डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि चौकी इंजार्च को लाइन हाजिर कर दिया गया है। मामले की जांच एसीपी बाबूपुरवा को सौंपी गई है।
पुलिस की दबंगई के कई और मामले
- किदवई नगर चौकी प्रभारी रहे प्रभास शर्मा ने सचेंडी के एक परचून दुकान को अगवाकर तीन लाख रुपये की रंगदारी मांगी थी। मामले में एसीपी पनकी की जांच के बाद आरोपित दारोगा और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद से दारोगा फरार चल रहा है।
- जूही आटो चालक का बीच सड़क सवारियां भरने से रोकने पर ट्रैफिक सिपाही से विवाद हो गया था। चालक यूट्यूबर का आटो बताकर सिपाही को धमकाया तो टीएसआई अवधेश कुमार राय ने उसका गला दबाते हुए पीट दिया था।
- नौबस्ता बाइपास पर तीन सवारी में कार्रवाई करने के बजाय ट्रैफिक सिपाही का अभद्रता करते हुए वीडियो इंटरनेट पर प्रचलित हुआ था। हालांकि आरोपित सिपाही के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई।
