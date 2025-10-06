कानपुर में खाकी की दबंगई, छात्र को किदवई नगर चौकी इंचार्ज ने बेरहमी से पीटा, Video Viral

कानपुर के किदवई नगर में ओवरस्पीड के आरोप में पकड़े गए छात्र को चौकी इंचार्ज ने पीटा। छात्र द्वारा मारपीट का नियम न होने की बात कहने पर चौकी इंचार्ज ने उसे थप्पड़ और लातें मारी। घटना का वीडियो वायरल होने पर डीसीपी दक्षिण ने कार्रवाई की। पीटने के आरोप में चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया गया है। मामले की जांच एसीपी बाबूपुरवा को सौंपी गई है।

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में खाकी की दबंगई सामने आई है। छात्र को चौकी इंचार्ज ने लात मारी और उसे बेरहमी से पीटा। लगातार थप्पड़ मारता रहा। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने ओवरस्पीड में पकड़े जाने के बाद पिटाई का नियम न होने की बात कह दी। यह बात चौकी इंचार्ज को नागवार गुजरी और वर्दी की रौब में खुद ही बेरहमी से इंसाफ करते दिखे। इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि कानपुर में पुलिस की दबंगई का यह कोई पहला मामला नहीं है।

किदवई नगर में ओवर स्पीड के आरोप में पकड़े गए छात्र के मारपीट न करने का नियम बताने पर भड़के चौकी प्रभारी ने थप्पड़ों की बौछार करते हुए उसे लातें भी मारी। इतना दुरुस्त कर देने की धमकी देने का वीडियो बनाकर उसके एक साथी ने इंटरनेट मीडिया पर वीडियो भी प्रचलित कर दिया, जिसे संज्ञान में लेकर डीसीपी दक्षिण दीपेंद्र नाथ चौधरी ने दारोगा को लाइन हाजिर कर दिया है।

नारामऊ, बिठूर निवासी अक्षय प्रताप सिंह रविवार दोपहर बीटेक कर रहे शिवराजपुर निवासी दोस्त अभिषेक दुबे के साथ किदवई नगर में किसी काम से आया था। गौशाला चौराहे पर चेकिंग कर रहे किदवई नगर चौकी इंचार्ज अमित विक्रम त्रिपाठी ने रुकने का इशारा किया, लेकिन अक्षय ने बाइक बढ़ा दी। इसपर पुलिस कर्मियों ने शिवराम पेट्रोल पंप के पास उन्हें दौड़ाकर पकड़ लिया। इसके बाद दोनों को पकड़कर चौकी पर ले आए।