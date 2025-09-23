कानपुर में बाइक सवार बदमाशों ने किया ताइक्वांडो खिलाड़ी के अपहरण का प्रयास, तभी आ गया डिलीवरी ब्वाय...

कानपुर के चकेरी में 11 वर्षीय ताइक्वांडो खिलाड़ी के अपहरण का प्रयास किया गया। प्रशिक्षण केंद्र से लौटते समय बाइक सवारों ने उसे रोका और जबरन ले जाने की कोशिश की। विरोध करने पर आरोपियों ने मारपीट भी की। एक डिलीवरी बॉय के आने से अपहरणकर्ता भाग गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में ताइक्वांडो खिलाड़ी के अपहरण का प्रयास किया गया। नाबालिग खिलाड़ी ने शोर मचाया तो उसे पीटा भी। तभी वहां पर डिलीवरी ब्वाय आ गया जिससे अपहरणकर्ता भाग गए। चकेरी लालबंगला में सोमवार देर शाम 11 वर्षीय ताइक्वांडो खिलाड़ी का बाइक सवारों के अपहरण प्रयास किया। वह घर के पास स्थित ताइक्वांडो प्रशिक्षण केंद्र से वापस घर लौट रही थी। यह देख एक डिलीवरी ब्वाय मामले को संदिग्ध देख वहां पहुंचा तो आरोपित मौके से भाग निकले। मामले में पीड़िता के स्वजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं, पुलिस घटना स्थल के आसपास के सीसी फुटेज खंगाल रही है।

