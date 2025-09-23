Language
    कानपुर में बाइक सवार बदमाशों ने किया ताइक्वांडो खिलाड़ी के अपहरण का प्रयास, तभी आ गया डिलीवरी ब्वाय...

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 05:32 PM (IST)

    कानपुर के चकेरी में 11 वर्षीय ताइक्वांडो खिलाड़ी के अपहरण का प्रयास किया गया। प्रशिक्षण केंद्र से लौटते समय बाइक सवारों ने उसे रोका और जबरन ले जाने की कोशिश की। विरोध करने पर आरोपियों ने मारपीट भी की। एक डिलीवरी बॉय के आने से अपहरणकर्ता भाग गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

    कानपुर में ताइक्वांडो खिलाड़ी के अपहरण का प्रयास।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में ताइक्वांडो खिलाड़ी के अपहरण का प्रयास किया गया। नाबालिग खिलाड़ी ने शोर मचाया तो उसे पीटा भी। तभी वहां पर डिलीवरी ब्वाय आ गया जिससे अपहरणकर्ता भाग गए।

    चकेरी लालबंगला में सोमवार देर शाम 11 वर्षीय ताइक्वांडो खिलाड़ी का बाइक सवारों के अपहरण प्रयास किया। वह घर के पास स्थित ताइक्वांडो प्रशिक्षण केंद्र से वापस घर लौट रही थी। यह देख एक डिलीवरी ब्वाय मामले को संदिग्ध देख वहां पहुंचा तो आरोपित मौके से भाग निकले। मामले में पीड़िता के स्वजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं, पुलिस घटना स्थल के आसपास के सीसी फुटेज खंगाल रही है।

    लाल बंगला निवासी 11 वर्षीय बच्ची अपने घर से करीब सौ मीटर स्थित खत्री धर्मशाला में ताइक्वांडो सीखने गई थी। जहां से वह सोमवार शाम करीब साढ़े 6 बजे वापस घर को लौट रही थी। इस बीच रास्ते मे खड़े बाइक सवार दो युवको ने उसे रोककर घर व उसके पापा के बारे में पूछने लगे। फिर उसे जबरन साथ ले जाने का प्रयास करने लगे। बच्ची को खाने पीने का सामान दिलाने का लालच भी किया। बच्ची के विरोध पर आरोपितों ने उसका हाथ मोड़ने के साथ पैर में डंडा भी मारा।

    इस दौरान वहां से डिलीवरी देने को निकल रहे एक डिलीवरी ब्वाय के आने पर दोनों आरोपित मौके से भाग निकले। मामले में चकरी इंस्पेक्टर संतोष कुमार शुक्ला का कहना है कि मामले मुकदमा दर्ज किया गया है । साथ ही घटनास्थल के आसपास व इलाके सीसी फुटेज1देखे जा रहे हैं। जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार किया जाएगा।

