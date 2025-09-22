Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Reel से Real तक... जिस सूटकेस के साथ प्रेमिका ने बनाया Video, प्रेमी ने हत्या कर उसी में भरकर फेंका

    By vipin trivedi Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 03:28 PM (IST)

    कानपुर में आकांक्षा उर्फ माही की हत्या का खुलासा हुआ। प्रेमी सूरज ने गला दबाकर हत्या की और शव को सूटकेस में भरकर यमुना नदी में फेंका। आकांक्षा अपनी बड़ी बहन से सूरज के कहने पर अलग रहने लगी थी। 11 जुलाई को वह घर से निकली और 21 जुलाई को उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस शव को ढूंढ रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    बांदा के सूरज ने फतेहपुर की लड़की आकांक्षा को मार डाला।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में प्रेम कहानी की खौफनाक सच्चाई ने दिल दहला दिया। प्रेमी के हाथों मारी गई आकांक्षा उर्फ माही ने जिस सूटकेस पर बैठकर वीडियो बनाया था। गला दबाकर हत्या करने के बाद प्रेमी सूरज ने उसी सूटकेस में भरकर उसके शव को यमुना नदी में फेंक दिया। इसका राजफाश आरोपित के नदी में शव फेंकने से पहले ली गई सेल्फी को देखने के बाद स्वजन ने किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बड़ी बहन प्रतीक्षा के मुताबिक सूरज के कहने पर आकांक्षा उसे छोड़कर अलग रहने लगी थी। 11 जुलाई को आकांक्षा उसी सूटकेस में अपना सामान लेकर घर से निकली थी और 21 जुलाई को उसकी हत्या कर दी गई।

    कानपुर देहात के रूरा के सुजनीपुर निवासी विजयश्री की 20 वर्षीय बेटी आकांक्षा उर्फ माही एक साल पहले बड़ी बहन के साथ बर्रा बाईपास के पास स्थित एक रेस्टोरेंट में काम करने आई थी। दोनों बहनें बर्रा में ही किराये के कमरे में रहती थीं। इसी दौरान आकांक्षा की दोस्ती इंस्टाग्राम पर फतेहपुर के बिंदकी के हरीखेड़ा निवासी सूरज उत्तम से हो गई, जिससे बाद में प्रेम संबंध हो गए। इसके बाद सूरज ने आकांक्षा को हमीरपुर रोड स्थित कान्हा रेस्टोरेंट में नौकरी दिलवा दी और फिर रेस्टोरेंट के पास रहने के लिए राजी कर लिया।

    सूरज के कहने पर ही वह हनुमंत विहार में रहने पहुंची थी। सूरज ने ही कमरा भी तलाशा था और खुद ही किराया भी दिया था। 21 जुलाई को दूसरी लड़कियों से प्रेम संबंध का विरोध करने पर दोनों के बीच विवाद हुआ। इसके बाद उसी कमरे में सूरज ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद फतेहपुर के जाफरगंज के खानपुर कदीम में रहने वाले दोस्त आशीष को बुलाया और उसी रात उसके ही सूटकेस में शव भरकर बाइक से ले जाकर बांदा के चिल्ला पुल पहुंचा। इसके बाद पुल से सूटकेस को यमुना नदी में फेंक दिया था।

    Kanpur Ankasha Murder

    हनुमंत विहार में हत्या में पकड़ा गया प्रेमी आरोपित सूरज व उसका दोस्त आशीष । पुलिस

    दोस्त ने दी थी ट्रेन में फोन छोड़ने की सलाह

    दोस्त आशीष के कहने पर वह आकांक्षा का मोबाइल लेकर सेंट्रल स्टेशन पहुंचा और फिर एक ट्रेन में मोबाइल आन करके छोड़ दिया, ताकि अगर पुलिस उसकी लोकेशन निकाले तो वह जिले से कहीं और मिले।

    भाई-बहनों में तीसरे नंबर की थी आकांक्षा

    आकांक्षा भाई-बहनों में तीसरे नंबर की थी। पिता के निधन के बाद बड़ा भाई सूरज दिल्ली में नौकरी करता है, जबकि दूसरे नंबर की बहन प्रतीक्षा है। सबसे छोटा भाई आदर्श मां के साथ गांव में रहता है। बहन प्रतीक्षा ने बताया कि वह और आकांक्षा पहले बर्रा स्थित रेस्टोरेंट में एक साथ काम करती थीं। 10 महीने पहले इंस्टाग्राम पर सूरज से दोस्ती के बाद आकांक्षा ने उससे भी दूरियां बना ली थीं। दूसरी नौकरी करने के साथ ही वह अलग कमरा लेकर किराये रहने लगी थी।

    चौकी-थाने रही भटकते, 1090 पर मांगी मदद

    आकांक्षा की मां ने बताया कि 22 जुलाई को आकांक्षा से बात न होने पर उन्होंने सूरज से संपर्क किया था। उसने जानकारी से इन्कार किया लेकिन उसने जिस तरीके से जवाब दिया वह अंदाज समझ नहीं आया। इसके बाद 24 जुलाई को बर्रा चौकी और फिर थाने गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 26 जुलाई को वह पुलिस आयुक्त से मिली। इसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई तो 1090 पर काल करके मदद मांगी। इस पर उन्हें नौबस्ता थाने भेजा गया, जहां पहुंचने पर पता चला कि रेस्टोरेंट हनुमंत विहार थाना क्षेत्र में हैं। इसके बाद वह हनुमंत विहार पहुंची और आठ अगस्त को बेटी के अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया।

    प्रयागराज, कौशांबी और बांदा में तलाश जारी

    हत्या का राजफाश होने के बाद पुलिस अब तक आकांक्षा का शव बरामद नहीं कर सकी है। पुलिस की टीमें गोताखोरों की मदद से प्रयागराज, कौशांबी, बांदा में उसके शव को तलाश रही हैं। हनुमंत बिहार थानाध्यक्ष राजीव सिंह ने बताया कि शव की तलाश में टीमें लगातार प्रयागराज, कौशांबी और बांदा पुलिस के संपर्क में हैं। प्रयागराज में यमुना नदी गंगा में मिल जाती है। इसलिए भदोही, मिर्जापुर और वाराणसी पुलिस से भी संपर्क करके लावारिस शव के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।

    इस तरह समझें मामला

    • कानपुर देहात  (Kanpur Dehat) के रूरा के सुजनीपुर गांव की विजयश्री ने आठ अगस्त को हनुमंत विहार थाने में बेटी 20 वर्षीय आकांक्षा उर्फ माही के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 
    • आकांक्षा अपनी बड़ी बहन के साथ बर्रा स्थित गुड फूड रेस्टोरेंट में काम करती थी। आरोपित सूरज भी पहले इसी रेस्टोरेंट में काम करता था। 
    • इंस्टाग्राम पर आकांक्षा की आरोपित से दोस्ती हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ती गईं।
    • करीब दो महीने पहले आरोपित सूरज के कहने पर ही आकांक्षा ने हमीरपुर रोड के कान्हा रेस्टोरेंट में नौकरी कर ली थी। 
    • वह बर्रा में रहने वाली बड़ी बहन प्रतीक्षा से अलग होकर हनुमंत विहार में किराए पर प्रेमी के साथ लिव इन में रहने लगी थी।
    • 21 जुलाई को आरोपित के किसी और लड़की से प्रेम संबंध होने की जानकारी आकांक्षा को हो गई। 
    • 21 जुलाई की रात 10:30 बजे दोनों कमरे में पहुंचे तो कहासुनी के दौरान सूरज ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी।
    • दोस्त आशीष को बुलाकर शव को एक सूटकेस में भरा। 
    • बाइक से सूटकेस को 100 किमी दूर ले जाकर रात 2:30 बजे चिल्ला पुल से यमुना नदी में फेंक दिया। 
    • मृतका के साथ उसकी लोकेशन और लगातार मोबाइल बातचीत का जिक्र होने पर वह टूट गया।
    • 20 सितंबर को उसे और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

    यह भी पढ़ें- कानपुर देहात का ये कैसा शिक्षा का मंदिर, दिन में पढ़ाई रात में बार बालाओं के ठुमके; Video Viral