Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सुर्खियों में खाकी का कारनामा, गुरुदेव चौकी में शराब पार्टी, अब पनकी रोड चौकी प्रभारी ने युवक को जड़े थप्पड़, Video Viral

    By Ankur Srivastava Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 11:48 PM (IST)

    कानपुर में खाकी का कारनामा लगातार सुर्खियों में है। पहले गुरुदेव चौकी में शराब पार्टी का मामला सामने आया, और अब पनकी रोड चौकी प्रभारी द्वारा एक युवक क ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    पुलिस चेकिंग के दौरान वीडियो बनाने पर दरोगा ने मारा थप्पड़। वीडियो ग्रैब

    जागरण संवाददाता, कानपुर। कमिश्नरेट पुलिस एक बार फिर अपने कारमानों से सुर्खियों में है। रावतपुर की गुरुदेव चौकी में शराब पार्टी करते पकड़े जाने पर चौकी प्रभारी और दारोगा को निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद बुधवार को एक वीडियो प्रचलित हुआ, जिसमें कल्याणपुर के पनकी रोड चौकी प्रभारी पुष्पराज सिंह एक युवक को थप्पड़ मारते और मोबाइल छीनने का प्रयास करते दिखे। यही नहीं मोबाइल छीनने के दौरान कई और पुलिसकर्मियों ने भी युवक के कपड़े खींचे और मोबाइल को भी तोड़ने का प्रयास किया गया। वीडियो प्रचलित होने पर मामला अधिकारियों के संज्ञान में आया और डीसीपी पश्चिम दिनेश त्रिपाठी ने चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया। प्रकरण की जांच एसीपी कल्याणपुर को सौंपी गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    कल्याणपुर क्रासिंग के पास बाजार में एक दुकान पर विकास नाम का युवक खड़ा था। कुछ देर बाद पनकी रोड चौकी प्रभारी पुष्पराज अपने साथ चार-पांच पुलिसकर्मियों को लेकर बाजार पहुंचे और दुकानों के बाहर खड़े वाहन हटवाने लगे। इसीबीच एक बाइक को उन्होंने पुलिसकर्मियों से कहकर ई-रिक्शा पर लदवाने लगे, जिसे कुछ दूरी पर दुकान के बाहर खड़ा विकास मोबाइल से पुलिसकर्मियों का वीडियो बनाने लगा। यह देख चौकी प्रभारी का पारा चढ़ा और उसे थप्पड़ जड़ने शुरू कर दिए। इसके बाद उसका मोबाइल फोन छीनने का प्रयास किया, जब उसने मोबाइल नहीं दिया तो साथ रहे पुलिसकर्मियों ने भी उसे पकड़ लिया।

     

    युवक ने दुकानदार को मोबाइल थमाया, लेकिन उसका मोबाइल एक सिपाही ने लिया। बनाया गया वीडियो डिलीट करने के प्रयास के दौरान युवक फिर मोबाइल लेने के लिए आगे बढ़ा, पर इस छीनाझपटी में मोबाइल गिरा तो पुष्पराज सिंह ने पैर से उसे तोड़ने का प्रयास किया। पूरी घटना दुकान के बाहर सीसी कैमरे में कैद हो गई। बुधवार शाम वीडियो प्रचलित हुआ तो मामला अधिकारी तक पहुंच गया। पुष्पराज सिंह ने बताया कि युवक अक्सर पुलिस से अभद्रता करता रहता है। कुछ माह पहले युवक और उसके पिता को पुलिस से अभद्रता और मारपीट के मामले में जेल भेजा था।

     

    मामले में डीसीपी पश्चिम दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि कल्याण थाना क्षेत्र के एक प्रकरण में वीडियो प्रचलित हुआ है, जिसे संज्ञान में लेकर चौकी प्रभारी पनकी रोड पुष्पराज सिंह को निलंबित किया गया है। प्रकरण की जांच एसीपी कल्याणपुर को सौंपी गई है। जांच रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    यह भी पढ़ें- Indian railways news: रेलवे यात्रियों के लिए अच्छी खबर, प्रयागराज से नई दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेन चलेगी

    यह भी पढ़ें- कानपुर में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही प्रेमिका ने दी जान, बयान में बयां किया जिंदगी का ये दर्द

    यह भी पढ़ें- Kanpur Mandi Bhav: कानपुर में 10 दिसंबर 2025 का मंडी भाव, गेहूं, दाल और सोने के ताजा रेट, देखें एक क्लिक में