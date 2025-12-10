सुर्खियों में खाकी का कारनामा, गुरुदेव चौकी में शराब पार्टी, अब पनकी रोड चौकी प्रभारी ने युवक को जड़े थप्पड़, Video Viral

जागरण संवाददाता, कानपुर। कमिश्नरेट पुलिस एक बार फिर अपने कारमानों से सुर्खियों में है। रावतपुर की गुरुदेव चौकी में शराब पार्टी करते पकड़े जाने पर चौकी प्रभारी और दारोगा को निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद बुधवार को एक वीडियो प्रचलित हुआ, जिसमें कल्याणपुर के पनकी रोड चौकी प्रभारी पुष्पराज सिंह एक युवक को थप्पड़ मारते और मोबाइल छीनने का प्रयास करते दिखे। यही नहीं मोबाइल छीनने के दौरान कई और पुलिसकर्मियों ने भी युवक के कपड़े खींचे और मोबाइल को भी तोड़ने का प्रयास किया गया। वीडियो प्रचलित होने पर मामला अधिकारियों के संज्ञान में आया और डीसीपी पश्चिम दिनेश त्रिपाठी ने चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया। प्रकरण की जांच एसीपी कल्याणपुर को सौंपी गई।

कल्याणपुर क्रासिंग के पास बाजार में एक दुकान पर विकास नाम का युवक खड़ा था। कुछ देर बाद पनकी रोड चौकी प्रभारी पुष्पराज अपने साथ चार-पांच पुलिसकर्मियों को लेकर बाजार पहुंचे और दुकानों के बाहर खड़े वाहन हटवाने लगे। इसीबीच एक बाइक को उन्होंने पुलिसकर्मियों से कहकर ई-रिक्शा पर लदवाने लगे, जिसे कुछ दूरी पर दुकान के बाहर खड़ा विकास मोबाइल से पुलिसकर्मियों का वीडियो बनाने लगा। यह देख चौकी प्रभारी का पारा चढ़ा और उसे थप्पड़ जड़ने शुरू कर दिए। इसके बाद उसका मोबाइल फोन छीनने का प्रयास किया, जब उसने मोबाइल नहीं दिया तो साथ रहे पुलिसकर्मियों ने भी उसे पकड़ लिया।

युवक ने दुकानदार को मोबाइल थमाया, लेकिन उसका मोबाइल एक सिपाही ने लिया। बनाया गया वीडियो डिलीट करने के प्रयास के दौरान युवक फिर मोबाइल लेने के लिए आगे बढ़ा, पर इस छीनाझपटी में मोबाइल गिरा तो पुष्पराज सिंह ने पैर से उसे तोड़ने का प्रयास किया। पूरी घटना दुकान के बाहर सीसी कैमरे में कैद हो गई। बुधवार शाम वीडियो प्रचलित हुआ तो मामला अधिकारी तक पहुंच गया। पुष्पराज सिंह ने बताया कि युवक अक्सर पुलिस से अभद्रता करता रहता है। कुछ माह पहले युवक और उसके पिता को पुलिस से अभद्रता और मारपीट के मामले में जेल भेजा था।