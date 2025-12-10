कानपुर में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही प्रेमिका ने दी जान, बयान में बयां किया जिंदगी का ये दर्द

संवाद सहयोगी, बिधनू(कानपुर)। कानपुर में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। लिव इन रिलेशनशिप में रह रही युवती ने आत्महत्या कर ली। वह पति को तलाक देकर प्रेमी के साथ रह रही थी। अस्पताल में पुलिस को उसने दिए बयान में जिंदगी का दर्द बयां किया।

बिधनू जगदीशपुर गांव में बीते छह माह से पति को तलाक देकर प्रेमी संग रह रही युवती ने सोमवार को जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर प्रेमी ने उसे एलएलआर अस्प्ताल में भर्ती कराया। जहां उपचार के दौरान युवती की मौत हो गई। मंगलवार शाम पोस्टमार्टम के बाद युवती का शव उसके पिता को सुपुर्द कर दिया गया। बुधवार को युवती के पिता व भाई स्वजन संग दरवाजे शव रखकर हत्या का आरोप लगाकर हंगामा किया। जिसपर पिता की तहरीर पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है।

तीन साल पहले हुई थी शादी मझावन बारादरी निवासी मजदूर धर्मवीर गौतम की 21वर्षीय बेटी मानसी का विवाह बीते तीन वर्ष पहले कानपुर देहात के एक युवक से हुआ था। छह माह पहले मानसी पति को तलाक देकर जगदीशपुर निवासी प्रेमी मनीष यादव के साथ रहने लगी। बीते सोमवार उसने संदिग्ध हालत में जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर मनीष ने उसे एलएलआर अस्प्ताल में भर्ती कराया। जहां उपचार के दौरान मानसी की मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे पिता धर्मवीर व मां नीलम ने हत्या का आरोप लगाया। मंगलवार शाम पोस्टमार्टम के बाद शव पिता धर्मवीर को सुपुर्द कर दिया गया।