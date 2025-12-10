Indian railways news: रेलवे यात्रियों के लिए अच्छी खबर, प्रयागराज से नई दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेन चलेगी
रेलवे ने यात्रियों को राहत देते हुए प्रयागराज से नई दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन 12 और 14 दिसंबर को प्रयागराज से रात 11 ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कानपुर। Indian railways news:रेलवे ने यात्रियों के लिए राहत की खबर दी है। एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। वहीं, पहले से ही जो ट्रेनें चल रही हैं उनकी लेटलतीफी बढ़ती जा रही है। कोहरे की वजह से ट्रेनें चार से 41 घंटे देरी से चल रही हैं।
रेलवे ने प्रयागराज से नई दिल्ली विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ट्रेन संख्या 02417 12 व 14 दिसंबर को प्रयागराज से रात 11:20 बजे रवाना होगी, गोविंदपुरी स्टेशन रात 2:05 बजे आएगी, नई दिल्ली सुबह 11:40 बजे पहुंचेगी। ट्रेन संख्या 02418 नई दिल्ली से 13 व 15 दिसंबर को दोपहर 2 बजे रवाना होगी, गोविंदपुरी रात 11:45 बजे आएगी, प्रयागराज सुबह 4:30 बजे पहुंचेगी।
कोहरे की वजह से ट्रेनें लेट
रेलवे ने कोहरे की वजह से कई ट्रेनों को तीन दिसंबर से निरस्त कर दिया है। यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेनों को चलाया जा रहा है लेकिन इनकी लेटलतीफी से परेशानी बनी हुई है। ट्रेनें कई-कई घंटे लेट हो रही हैं। यह स्थिति लगातार बनी हुई है।
चार से 41 घंटे ट्रेनें लेट
स्पेशल ट्रेनों का किराया लगभग 30 प्रतिशत अधिक होने के बाद भी ये सही समय पर स्टेशन नहीं पहुंच रही हैं। ट्रेनों की स्थिति यह है कि यह चार से 41 घंटे तक लेट हो रही है। स्पेशल ट्रेनों की लेट होने की सिलसिला प्रतिदिन का है। ट्रेनों के लेट होने से यात्रियों की परेशानी बनी हुई है। ट्रेन संख्या 06529 एसएमवीटी बंगलुरु- गोमतीनगर स्पेशल ट्रेन 41 घंटे लेट रही। इसे आठ दिसंबर को शाम 6:40 बजे गोविंदपुरी स्टेशन पहुंचना था। ट्रेन संख्या 05565 दरभंगा-आनंदविहार स्पेशल छह घंटे, ट्रेन संख्या 12988 अजमेर-सियालदह एक्सप्रेस तीन घंटे, ट्रेन संख्या 05588 गोरखपुर एलटीटी स्पेशल पांच घंटे, ट्रेन संख्या 15707 आम्रपाली एक्सप्रेस 4:30 घंटे, ट्रेन संख्या 02563 बरौनी-नई दिल्ली स्पेशल छह घंटे, ट्रेन संख्या 02569 दरभंगा-नई दिल्ली स्पेशल आठ घंटे लेट रहीं।
