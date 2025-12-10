Kanpur Mandi Bhav: कानपुर में 10 दिसंबर 2025 का मंडी भाव, गेहूं, दाल और सोने के ताजा रेट, देखें एक क्लिक में

जागरण संवाददाता, कानपुर। Kanpur Mandi Bhav: कानपुर के खुले बाजार में बुधवार को थोक भावों में सामान्य उतार-चढ़ाव देखने को मिला। गल्ला बाजार में गेहूं, ज्वार, बाजरा और मकई के भाव स्थिर से नरमी की तरफ रहे, जबकि दालों में उड़द और मूंग की किस्मों में तेजी दर्ज की गई। चावल बाजार में बासमती 1 नं. की कीमत 10,500 से 11,000 रुपये प्रति क्विंटल के बीच रही। तिलहन व तेल बाजार में सरसों कोल्हू तेल 15,200–15,300 रुपये प्रति क्विंटल पर स्थिर रहा, जबकि तिल्ली और मूंगफली दाना में हल्की तेजी देखने को मिली।