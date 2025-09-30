कानपुर में भीतरगांव के पास बड़ा हादसा, दो बाइकों की भिड़ंत में दो युवकों की मौत

कानपुर के साढ़-कुढ़नी मार्ग पर दो बाइकों की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई जबकि दो अन्य घायल हो गए। ये घटना बरईगढ़ गेट के पास हुई जिसमें बालेन्द्र और वीरेंद्र नामक युवकों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक वे नौटंकी देखने जा रहे थे। एक अन्य घटना में कानपुर-सागर हाईवे पर एक अज्ञात युवक की भी सड़क हादसे में मौत हो गई।

संवाद सहयोगी, जागरण, घाटमपुर(कानपुर)। साढ़-कुढ़नी मार्ग पर बरईगढ़ गेट के पास सोमवार देर रात दो बाइकों में भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों बाइक सवार चार लोग घायल हो गए। उन्हें भीतरगांव सीएचसी ले जाया गया। यहां से गंभीर हालत में सभी को कानपुर एलएलआर अस्पताल रेफर कर दिया गया। जहां पर एक घायल ने रात में ही वह दूसरे ने मंगलवार दोपहर को दम तोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।

