    कानपुर में भीतरगांव के पास बड़ा हादसा, दो बाइकों की भिड़ंत में दो युवकों की मौत

    By Jagran News Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 10:38 PM (IST)

    कानपुर के साढ़-कुढ़नी मार्ग पर दो बाइकों की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई जबकि दो अन्य घायल हो गए। ये घटना बरईगढ़ गेट के पास हुई जिसमें बालेन्द्र और वीरेंद्र नामक युवकों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक वे नौटंकी देखने जा रहे थे। एक अन्य घटना में कानपुर-सागर हाईवे पर एक अज्ञात युवक की भी सड़क हादसे में मौत हो गई।

    साढ़-कुढ़नी मार्ग पर बरईगढ़ गेट के पास हादसे में दो युवकों की मौत। (प्रतिकात्मक तस्वीर)

    संवाद सहयोगी, जागरण, घाटमपुर(कानपुर)। साढ़-कुढ़नी मार्ग पर बरईगढ़ गेट के पास सोमवार देर रात दो बाइकों में भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों बाइक सवार चार लोग घायल हो गए। उन्हें भीतरगांव सीएचसी ले जाया गया। यहां से गंभीर हालत में सभी को कानपुर एलएलआर अस्पताल रेफर कर दिया गया। जहां पर एक घायल ने रात में ही वह दूसरे ने मंगलवार दोपहर को दम तोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।

    पुरईहार गांव निवासी राजबहादुर सिंह का 23 वर्षीय पुत्र बालेंद्र उर्फ शिवम सोमवार रात अपने मौसेरे भाई रातेपुर निवासी 30 वर्षीय लवकुश ठाकुर पुत्र सुरेंद्र सिंह के साथ बाइक से जा रहा था। बरईगढ़ गेट के पास दूसरी बाइक से टक्कर हो गई। हादसे में बालेंद्र और लवकुश के साथ दूसरी बाइक सवार साढ़ निवासी 18 वर्षीय वीरेंद्र पुत्र अवध नारायण सोनकर और उसका मौसेरा भाई घाटमपुर निवासी 25 वर्षीय पिंटू पुत्र पप्पू सोनकर घायल हो गए।

    राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को भीतरगांव सीएचसी भेजा। गंभीर हालत में सभी को कानपुर रेफर कर दिया गया। एलएलआर अस्पताल में रात को बालेंद्र और फिर मंगलवार दोपहर को वीरेंद्र की मौत हो गई। बताया गया कि बाइक सवार सभी लोग रातेपुर गांव में नौटंकी देखने जा रहे थे। हेलमेट न होने से उन्हें गंभीर चोट लगी। साढ़ इंस्पेक्टर ने बताया कि एक की मौत की सूचना मिली थी। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। दूसरे की मौत के बारे में जानकारी की जा रही है।

    सूरत में करता था नौकरी, घर का इकलौता बेटा था

    पुरईहार निवासी बालेंद्र उर्फ शिवम सूरत में प्राइवेट नौकरी करता था। बालेंद्र घर का इकलौता बेटा है। घर पर मां बेबी, पिता वह बहन हैं। करीब चार दिन पहले ही वह लौटा था। उसकी मौत के बाद स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल रहा। वहीं, साढ़ निवासी वीरेंद्र अपने तीन भाइयों में सबसे छोटा था। पिता अवध नारायण किसानी करते हैं। वीरेंद्र की मौत के बाद भाई आशीष, नरेंद्र, मां व अन्य स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल रहा।

    इधर, सड़क हादसे में युवक की मौत, शिनाख्त नहीं

    संस, जागरण, घाटमपु: कानपुर-सागर हाइवे पर अलियापुर टोल प्लाजा के पास सोमवार रात हादसे में एक युवक की मौत हो गई।उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी है और न ही टक्कर मारने वाले वाहन का पता चला है। बताया गया कि युवक की उम्र 40 से 42 वर्ष के आसपास की है। उसके शरीर पर सफेद शर्ट, सफेद लोअर है। शव को मोर्चरी भेजा गया है।

