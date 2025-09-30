Language
    कानपुर में डांडिया-गरबा में हंगामा, महिलाओं और युवतियों से छेड़छाड़ पर बवाल

    By surjeet kumar tiwari Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 08:04 PM (IST)

    कानपुर के रामादेवी इलाके में एक गेस्ट हाउस में डांडिया कार्यक्रम के दौरान दो युवकों ने महिलाओं पर अश्लील टिप्पणियां की। चकेरी थाने में तैनात महिला सिपाही की शिकायत पर सुहेल सिद्दीकी और सैफ के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है जो मौके से फरार हो गए थे।

    डांडिया में पहुंचे शोहदों ने महिलाओं - युवतियों पर अश्लील कमेंट व छेड़छाड़ की। (प्रतिकात्मक तस्वीर)

    जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में डांडिया-गरबा कार्यक्रम में हंगामा हो गया। कार्यक्रम के दौरान कुछ शोहदे आ गए। उन्होंने न सिर्फ युवतियों और महिलाओं से अश्लील कमेंट किए बल्कि छेड़छाड़ भी की। शोहदों की हरकत को देखते हुए हंगामा शुरू हो गया।

    रामादेवी स्थित एक गेस्ट हाउस में डांडिया कार्यक्रम में शामिल दो शोहदे महिलाओं और युवतियों से अश्लील कमेंट करने लगे। इसपर पुलिस को सूचना दी गई। लेकिन पुलिस के पहुंचने के पहले ही मौके से भाग निकले। लेकिन उनकी पहचान के बाद महिला सिपाही की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। इसके साथ ही पुलिस आरोपितों की तलाश में जुटी है।

    चकेरी थाने में तैनात महिला सिपाही सरिता की तहरीर के अनुसार बीते सोमवार की रात को रामादेवी स्थित एक गेस्ट हाउस में डांडिया का कार्यक्रम था। जिसमें उनकी भी सुरक्षा को लेकर ड्यूटी लगी थी। बताया कि इस दौरान सूचना मिली, कि डांडिया में शामिल दो शोहदे वहां महिलाओं और युवतियों से अश्लील कमेंट कर छेड़छाड़ कर रहे है। वहीं, पहुंचने पर आरोपित मौके से भाग निकले थे।

    मौजूद लोगों ने आरोपितों की पहचान सुहेल सिद्दीकी और सैफ बताई। महिला सिपाही सरिता ने बताया कि इसके बाद उन्होंने साथी पुलिस कर्मियों के साथ दोनों आरोपितों की काफी तलाश की। लेकिन, वह भाग निकले थे। मामले में दोनों पर चकेरी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। थाना प्रभारी संतोष कुमार शुक्ला का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर दोनों शोहदों की तलाश की जा रही है।

