कानपुर में डांडिया-गरबा में हंगामा, महिलाओं और युवतियों से छेड़छाड़ पर बवाल

कानपुर के रामादेवी इलाके में एक गेस्ट हाउस में डांडिया कार्यक्रम के दौरान दो युवकों ने महिलाओं पर अश्लील टिप्पणियां की। चकेरी थाने में तैनात महिला सिपाही की शिकायत पर सुहेल सिद्दीकी और सैफ के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है जो मौके से फरार हो गए थे।

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में डांडिया-गरबा कार्यक्रम में हंगामा हो गया। कार्यक्रम के दौरान कुछ शोहदे आ गए। उन्होंने न सिर्फ युवतियों और महिलाओं से अश्लील कमेंट किए बल्कि छेड़छाड़ भी की। शोहदों की हरकत को देखते हुए हंगामा शुरू हो गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रामादेवी स्थित एक गेस्ट हाउस में डांडिया कार्यक्रम में शामिल दो शोहदे महिलाओं और युवतियों से अश्लील कमेंट करने लगे। इसपर पुलिस को सूचना दी गई। लेकिन पुलिस के पहुंचने के पहले ही मौके से भाग निकले। लेकिन उनकी पहचान के बाद महिला सिपाही की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। इसके साथ ही पुलिस आरोपितों की तलाश में जुटी है।

चकेरी थाने में तैनात महिला सिपाही सरिता की तहरीर के अनुसार बीते सोमवार की रात को रामादेवी स्थित एक गेस्ट हाउस में डांडिया का कार्यक्रम था। जिसमें उनकी भी सुरक्षा को लेकर ड्यूटी लगी थी। बताया कि इस दौरान सूचना मिली, कि डांडिया में शामिल दो शोहदे वहां महिलाओं और युवतियों से अश्लील कमेंट कर छेड़छाड़ कर रहे है। वहीं, पहुंचने पर आरोपित मौके से भाग निकले थे।