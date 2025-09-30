Irfan Solanki : 34 महीने बाद जेल से बाहर आए इरफान सोलंकी, समर्थकों से घिरे, पत्नी-बेटों को लगाया गले

गैंगस्टर मामले में जमानत मिलने के बाद सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी 34 महीने बाद जेल से बाहर आ गए। महाराजगंज जेल से निकलते ही वे समर्थकों से घिर गए और उन्होंने अपनी पत्नी और बेटों को गले लगाया। उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद कोर्ट में उनकी जमानतें दाखिल की गई थीं। सोमवार को कोर्ट से जिला जेल रिहाई परवाना भेजा गया था।

जागरण संवाददाता, कानपुर। गैंग्सटर मामले में जमानत मिलने के बाद सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी 34 महीने बाद जेल से बाहर आ गए। मंगलवार करीब छह बजे महाराजगंज जेल से बाहर निकलते ही समर्थकों से घिर गए। उन्होंने पत्नी और बेटों को गले लगाया। रिहाई की खुशी में इरफान सोलंकी ने पत्नी से प्यार का इजहार किया। पीछे सीट पर बैठी पत्नी उन्हें अपनी तरफ देखने को बुलाने लगी तो उन्होंने प्यार का इजहार किया।

गैंग्स्टर के मुकदमे में उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद कोर्ट में उनकी जमानतें दाखिल की गई थी। सोमवार को कोर्ट से जिला जेल रिहाई परवाना भेजा गया था। मंगलवार को सुबह कोर्ट में जेल अधीक्षक ने रिपोर्ट दी के इरफान सोलंकी महाराजगंज जेल में बंद है। प्रशासनिक का आधार पर उन्हें जिला कारागार से महाराजगंज जेल भेजा गया था। इसके बाद कोर्ट ने महाराजगंज जेल के लिए रिहाई परवाना जारी किया। शाम छह बजे उन्हें जमानत में छोड़ा गया।

दोपहर में कोर्ट से उनकी रिहाई का परवाना रेडियोग्राम से महाराजगंज जेल भेजा गया था। आगजनी के मुकदमे में सात साल की सजा पाने के बाद उनकी विधायकी चली गई थी। सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में उप चुनाव में उनकी पत्नी नसीम सोलंकी को विधायक चुना गया था। वह महाराजगंज जेल अपने पति को लेने पहुंची। हालांकि इरफान सोलंकी के खिलाफ आठ मुकदमों में विचारण चल रह रहा है। इसमें से सात निचली अदालत और एक सेशन कोर्ट में चल रहा है।

इरफान के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया की रेडियोग्राम और ईमेल से रिहाई परवाना महाराजगंज जेल भेज दिया गया था। शाम को इरफान की रिहाई हो गई। इरफान की पत्नी नसीम सोलंकी महराजगंज पहुंच गई थीं। साथ ही उनके समर्थक भी वहां पर पहुंचे।

ये था मामला 26 दिसंबर 2022 को इरफान सोलंकी, रिजवान, शौकत अली, इसराइल आटे वाला, मो. शरीफ, अज्जन और मुर्सलीन खां उर्फ भोलू के खिलाफ जाजमऊ थाने में तत्कालीन थाना प्रभारी अशोक कुमार दुबे ने गैंग्सटर की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कहा था कि यह गिरोह संगठित रूप से लोक व्यवस्था को अशांत करने, भौतिक और आर्थिक लाभ के लिए अपराध करता है। गुरुवार को उच्च न्यायालय ने इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी व इसराइल आटे वाला की जमानत मंजूर कर ली थी। अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि शुक्रवार को एमपी एमएलए कोर्ट में इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी की ओर से उच्च न्यायालय का आदेश दाखिल किया गया। उच्च न्यायालय ने दोनों के एक-एक लाख रुपये की दो जमानतें दाखिल करने के लिए कहा था।

आठ मुकदमों में अभी चल रही है सुनवाई कानपुर के सीसामऊ से सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी पर कुल 18 मुकदमे दर्ज हुए। इनमें आगजनी के मुकदमे में इरफान व उनके भाई रिजवान समेत अन्य दोषियों को सजा सुनाई गई थी। तीन मुकदमों में वह दोषमुक्त हो चुके हैं। चार मुकदमों में फाइनल रिपोर्ट (अंतिम रिपोर्ट) लगा दी गई थी। एक में आरोप तय नहीं हुआ है। एक रिवीजन पर चल रहा है। आठ मुकदमों में सुनवाई चल रही है। इनमें से कई मुकदमे आगजनी की घटना के बाद दर्ज हुए थे।