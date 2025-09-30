यूपी में दिन में छाया अंधेरा, बिजली गिरने से कन्नौज सहित कई जिलों में मौत, झुलसे लोग, अलर्ट रहें

उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम बदल गया है। कन्नौज चित्रकूट और महोबा में बिजली गिरने से लोगों की मौत हो गई। हमीरपुर में दोपहर में रात जैसा नजारा दिखा और तेज बारिश हुई। फर्रुखाबाद में झोपड़ी में बैठे किशोर और वृद्ध झुलस गए। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है।

जागरण टीम, कानपुर। यूपी के कई जिलों में मंगलवार को मौसम का मिजाल बदल गया है। सुबह 10 बजे के बाद अचानक बादलों ने डेरा डाल लिया। दोपहर होते-होते कई जिलों में अंधेरा सा छा गया। तेज बारिश और वज्रपात हुआ। इससे कुछ जिलों में मौत भी सूचना है। कुछ लोग आकाशीय बिजली गिरने से झुलस भी गए। कानपुर में बार-बार आकाशीय बिजली गिरने की तेज आवाज से लोग सिहर गए।

Kannauj में बिजली गिरने से किसान की मौत तालग्राम थाना क्षेत्र के ग्राम बिरियन नगला निवासी 55 वर्षीय वीरेंद्र पुत्र रामस्वरुप के घर पर सोमवार की रात को जाहरवीर बाबा का जागरण चल रहा था। वह घर के बाहर लगे बबूल के पेड़ के नीचे चारपाई पर बैठे थे। रात करीब तीन बजे बिजली कड़कने लगी। जिससे बारिश की संभावना को देखते हुए बबूल के पेड़ के नीचे लगे धान को पन्नी तानकर ढांकने लगे। तभी बिजली उनके ऊपर गिर गई। जिससे उनकी हालत बिगड़ गई। उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां पर चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

Chitrakoot में एक की मौत, दो झुलसे चित्रकूट जनपद के बरगढ़ और मऊ इलाके में कुछ स्थानों पर बारिश हुई है हालांकि आसमान ने सुबह से काले बादल छाए हैं। थाना बरगढ़ के डोड़ियामाफी में बारिश के बीच बिजली गिरने से दो किसान झुलस गए। जिनमें से मनका निवासी 60 वर्षीय रामनाथ उपाध्याय की मौत हो गई है। जबकि दूसरे का इलाज चल रहा है।

छिबरामऊ में महिला की गई जान छिबरामऊ तहसील के गांव मझपुर्वा में बारिश के वक्त बिजली गिरने से 35 वर्षीय सीता देवी पत्नी संजय यादव की मौत हो गई। हादसा तब हु़आ, जब वह घर के बाहर बंधी भैंस को खोलने गई थीं। एसडीएम ज्ञानेंद्र कुमार द्विवेदी ने बताया कि मामले की जांच के लिए क्षेत्रीय लेखपाल को मौके पर भेजा गया है।

Hamirpur में बदला मौसम का मिजाज, दोपहर में दिखा रात का नजारा हमीरपुर में मंगलवार की दोपहर ढाई बजे के बाद अचानक मौसम बदल गया और आसमान में काले बादल छा गए। दोपहर में रात का नजारा दिखने लगा और तेज वर्षा शुरू गई। जिससे देवी पंडालों में अफरा-तफरी मच गई। तेज गर्जना के साथ शुरू हुई मूसलाधार बारिश से पंडालों में अव्यवस्था फैल गई और अष्टमी के अवसर पर आयोजित हो रहे भंडारे भी बारिश के चलते बंद करने पड़े। बारिश के कारण हर तरफ खलबली मच गई। दोपहर में रात जैसा नजारा छा गया। तेज गर्जना के कारण लोग अपने घरों व सुरक्षित स्थानों में पहुंचते नजर आए।

Farrukhabad में वज्रपात से झोपड़ी में बैठे किशोर और वृद्ध झुलसे फर्रुखाबाद में दोपहर में मौसम में बदलाव हुआ तो आसमान में काली घटाएं घिरीं और रिमझिम बरसात होने लगी। इसी दौरान मोहम्मदाबाद क्षेत्र के गांव निसार नगला में झोपड़ी में बैठे 18 वर्षीय अवनीश व इसी गांव के 60 वर्षीय सूरज सिंह पर बिजली गिरी। इससे दोनों लोग झुलस गए। तड़तड़ाहट सुनकर आसपास के लोग पहुंचे और दोनों को अस्पताल ले गए। अवनीश की हालत गंभीर देख उसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। वहां उसका इलाज चल रहा है।