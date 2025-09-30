IIT Kanpur के नाम बड़ी कामयाबी, 500 स्टार्टअप वाला देश का पहला संस्थान

Language
    By akhilesh tiwari Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 09:57 PM (IST)

    आईआईटी कानपुर ने एक साल में 200 से अधिक स्टार्टअप जोड़कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। संस्थान में अब 500 से अधिक स्टार्टअप्स हैं जिससे यह देश का एकमात्र ऐसा शिक्षण संस्थान बन गया है। आईआईटी कानपुर को नवाचार श्रेणी में पहले भी नंबर वन रैंक मिल चुकी है। संस्थान अपस्टार्ट के माध्यम से स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए चार शहरों में आयोजन करने जा रहा है।

    आइआइटी निदेशक प्रो. मणीन्द्र अग्रवाल ने केक काटकर सफलता का जश्न मनाया। आइआइटी

    जागरण संवाददाता, कानपुर। देश में नवाचार और उद्यमिता के परिवेश निर्माण में आइआइटी कानपुर ने बड़ी छलांग लगाई है। साल भर के अंदर 200 से अधिक नए स्टार्टअप जोड़ने के साथ आइआइटी कानपुर में संचालित स्टार्टअप की संख्या 500 हो गई है। इस बड़ी उपलब्धि वाला देश का यह इकलौता शिक्षण संस्थान बन गया है। दो साल पहले आइआइटी कानपुर को नवाचार श्रेणी में नंबर वन रैंक भी मिल चुकी है।

    आइआइटी कानपुर के स्टार्टअप इंक्यूबेशन और इनोवेशन सेंटर (एसआइआइसी) की यह उपलब्धि ऐतिहासिक है। आइआइटी के निदेशक प्रो. मणीन्द्र अग्रवाल ने एसआइआइसी प्रभारी प्रोफेसर प्रो. दीपू फिलिप और फाउंडेशन फार इनोवेशन एंड रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलाजी (फर्स्ट) के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स की मौजूदगी में इस उपलब्धि का जश्न मनाया। उन्होंने कहा कि 500 से अधिक स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट करने का लक्ष्य हासिल करना आइआइटी कानपुर की नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आइआइटी कानपुर के स्टार्टअप ने कुल 12,000 करोड़ रुपये की परिसंपत्तियां जुटाई हैं।

    22 राज्यों में सक्रिय स्टार्टअप

    एसआइआइसी ने 150 से अधिक महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप को बढ़ावा दिया है। देश के 22 राज्यों में सक्रिय स्टार्टअप ने अब तक 10,829 से अधिक नौकरियां उपलब्ध कराई हैं। इस अवसर पर आइआइटी के उपनिदेशक प्रो. ब्रज भूषण, उप निदेशक, डीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रो. तरुण गुप्ता, श्रीकांत शास्त्री, एसआइआइसी के सीईओ अनुराग सिंह, सीओओ व सीएफओ पीयूष मिश्रा मौजूद रहे।

    इधर, आइआइटी का अपस्टार्ट चार शहरों में अगले माह से

    आइआइटी कानपुर का उद्यमिता प्रकोष्ठ अगले महीने से नवाचार और स्टार्टअप गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए चार शहरों में अपस्टार्ट आयोजन शुरू करने जा रहा है। पहला आयोजन 11 अक्टूबर को नई दिल्ली में होने जा रहा है। अपस्टार्ट की राष्ट्रीय पिचिंग प्रतियोगिता में चुने गए स्टार्टअप को तकनीकी, वित्तीय और मार्गदर्शन संबंधी सहयोग दिए जाएंगे। आयोजन में शामिल होने के लिए तीन अक्टूबर तक पंजीकरण कराए जाएंगे।

    इस बार आयोजन दो भागों में

    आइआइटी कानपुर के उद्यमिता प्रकोष्ठ की ओर से भारतीय स्टार्टअप को समर्थन, गति प्रदान करने और सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय पिचिंग प्रतियोगिता, अपस्टार्ट 2025 का आयोजन हर साल किया जाता है। पिछले साल इस प्रतियोगिता में शामिल कई स्टार्टअप को मौके पर ही दो करोड़ रुपये तक के वित्तीय प्रस्ताव मिले थे। इस बार यह आयोजन दो अलग-अलग भागों में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर चार शहरों, दिल्ली (11 अक्टूबर), हैदराबाद (एक नवंबर), बेंगलुरू (आठ नवंबर) और मुंबई (छह दिसंबर) में पिचिंग प्रतियोगिता होगी। इसका फाइनल 25 जनवरी, 2026 को आइआइटी कानपुर में होगा। इस प्रतियोगिता में शामिल होने वाले स्टार्टअप को 18 लाख रुपये तक के पुरस्कार और इंक्यूबेशन, एक्सेलेरेशन, आन-स्पाट फंडिंग, मेंटरशिप, नेटवर्किंग का लाभ प्राप्त होता है। इस बार के आयोजन में फिनटेक, हेल्थ टेक, डीप टेक, वेब3 और साइबर सुरक्षा सहित उभरते क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

